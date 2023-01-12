Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın aşkı bitti! Yakışıklı oyuncu yeni aşka koşmaya başladı..













YENİ AŞK MI VAR?

Bir dargın bir barışık ilişkileri olan fakat her şeye rağmen yaz ayları için de evlilik hazırlıkları yaptıkları söylene Çağatay Ursoy ile Duygu Sarışın'ın ayrıldığı öğrenildi.2016 yapımı İçerde isimli dizide rol arkadaşı olan ve set arkadaşlıklarını aşka dönüştüren Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'ın ilişkilerine son noktayı koydukları anlaşıldı.Çiftin sosyal medyada birbirini takipten çıktıkları görüldü. Çalkantılı ilişkilerinde sürekli yeniden barışma haberleriyle gündem yaratan çiftin evlilik hazırlığı yaptığı söyleniyordu. Geçtiğimiz ekim ayında 2023 yazında evlenecekleri haberine konu olan Ulusoy ve Sarışın'ın sosyal medyada birbirlerini takip etmemeleri hayranlarını oldukça üzdü.Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un dün gece Sarıyer'de yeni açılan bir mekana gittiği öğrenilirken mekanda İlkin Tüfekçi ile de takıldığı söylendi. Ulusoy ve Tüfekçi'nin bütün gece eğlendiği konuşulurken özellikle Tüfekçi, dün akşam Sarıyer mekanından Instagram'da bir paylaşım yayınladığı görüldü.