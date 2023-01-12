MAGAZİN
12 Ocak 2023 - 18:36

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın aşkı bitti! Yakışıklı oyuncu yeni aşka koşmaya başladı..

Yaz aylarında evlenmeyi planladıkları söylenen Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'ın yollarını ayırdıkları öğrenildi. İkilinin ayrılığı hayranlarını epey üzerken yakışıklı oyuncunun dün gece Sarıyer'de yeni açılan mekana gittiği ve orada İlkin Tüfekçi ile sarmaş dolaş eğlendiği iddia edildi.

MAGAZİN
12 Ocak 2023 - 18:36
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Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın aşkı bitti! Yakışıklı oyuncu yeni aşka koşmaya başladı..


Bir dargın bir barışık ilişkileri olan fakat her şeye rağmen yaz ayları için de evlilik hazırlıkları yaptıkları söylene Çağatay Ursoy ile Duygu Sarışın'ın ayrıldığı öğrenildi.

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın



2016 yapımı İçerde isimli dizide rol arkadaşı olan ve set arkadaşlıklarını aşka dönüştüren Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'ın ilişkilerine son noktayı koydukları anlaşıldı.

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın

Çiftin sosyal medyada birbirini takipten çıktıkları görüldü. Çalkantılı ilişkilerinde sürekli yeniden barışma haberleriyle gündem yaratan çiftin evlilik hazırlığı yaptığı söyleniyordu. Geçtiğimiz ekim ayında 2023 yazında evlenecekleri haberine konu olan Ulusoy ve Sarışın'ın sosyal medyada birbirlerini takip etmemeleri hayranlarını oldukça üzdü.

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın

YENİ AŞK MI VAR?

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un dün gece Sarıyer'de yeni açılan bir mekana gittiği öğrenilirken mekanda İlkin Tüfekçi ile de takıldığı söylendi. Ulusoy ve Tüfekçi'nin bütün gece eğlendiği konuşulurken özellikle Tüfekçi, dün akşam Sarıyer mekanından Instagram'da bir paylaşım yayınladığı görüldü.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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