Çağatay Ulusoy 'Kübra' dizisiyle gümbür gümbür geri dönüyor! İki flaş isim de kadroya katıldı: Ortalık bu diziyle yıkılacak! İşte merak edilen o isimler













Birçok yapımda adını duyuran Çağatay Ulusoy hafızalara kazınırken başarılı isimin yeni dizisi Netfix ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. OGM Pictures imzalı dizide rol alacak Ulusoy'un partneri ise Büşra Develi olduğu açıklandı. Yayınlanacak Kübra dizisinin yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler yer alırken yapımın ise Afşin Kum'un aynı eserinden uyarlandığı bilgisi paylaşıldı. Ahsen Eroğlu ve Aytek Şayan’ın gibi isimlerinde rol alacağı diziye iki bomba isim katılmasıyla kadro iyice zenginleşti.Gelen haberlere bakıldığında ödüllü usta oyuncu Nazan Kesal ve BKM oyuncusu Cihan Talay'ın kadroya dahil olduğu bilgisi verildi.