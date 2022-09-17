Süper Lig'in 7. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı A. Hatayspor'u 4-0 yenen Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı. Atan, oynama alışkanlığı olan takımını koruyan bir Hatayspor ile karşılaştıklarını belirterek, “Öncelikle ligin ilk 6 haftasına baktığımızda 1 puanı olduğu halde sahada güzel bir planı olan, iyi duran, ligde en az gol yiyen ilk 5 takım arasında olan, 1-2 tane önemli oyuncusunu kaybetmesine rağmen oynama alışkanlığı olan takımını koruyan bir Hatayspor ile karşılaşacağımızı biliyorduk. Tabii psikolojik durumun da farkındaydık. 1 puanla burada kendi seyircisi önünde oynamak biraz zor. Biz o sebeple ilk darbeyi vurduğumuzda ya da öne geçtiğimizde maçın bize doğru dönebileceğini tahmin ediyorduk. İlk yarıyı 2-0 bitirdik. Bunu lütfen ukalalık olarak algılamayın ancak ilk yarı daha iyisini oynayabilirdik. Çünkü sahada çok boş adam gördüm ben. Daha iyi pas yapabilirdik, pas trafiği yapıp daha başarılı hücumlar yapabilirdik. Ama 2-0 içeri girdik. Oyuncularıma bunu söyledim. İkinci yarı biraz durdurduk. Ondan sonra üçüncü ve dördüncü golleri bulduktan sonra rahatladık. Hatayspor'a ve Serkan Hoca'ya bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” dedi.
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17 Eylül 2022 - 08:48
Çağdaş Atan: 'İlk yarı daha iyi oynayabilirdik'
Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, A. Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, ilk yarıyı 2-0 önde kapatmalarına rağmen daha başarılı oynamaları gerektiğini söyledi.
SPOR
17 Eylül 2022 - 08:48
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