Çağla Şikel boyunun kurbanı oldu! 1.80 cm boyu ile arabaya sığmadı







ÜNLÜ MANKENİN ZOR ANLARI







Ünlü sunucu Çağla Şikel, önceki gün mekan sıkışı kameralara takılan isim oldu. Markaların en çok tercih ettiği Çağla Şikel özel hayatından daha çok kusursuz fiziğiyle de dikkat çekmektedir. Muhabirlerin sorularına yanıtlamadan giden Şikel'in araca sığmaması görenleri şaşırttı.Mekan çıkışı görüntülenen 43 yaşındaki ünlü isim Çağla Şikel acelesi olduğunu ve aynı zamanda çocuklarını doktora götüreceğini belirtmesi üzerine Kuzey ve Uzay'ın iyi olduğunu yalnızca rutin kontrollerden geçeceklerinin de altını çizdi. Mekan çıkışı kendisini almaya gelen spor aracın arka koltuğuna oturmaya çalışan Şikel'in 180 cm boyuyla sığmadığı görüntülere takıldı. Araca sığmakta zorluk çeken Şikel'in o görüntüleri haberimizde...