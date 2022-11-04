Ünlü sunucu Çağla Şikel, önceki gün mekan sıkışı kameralara takılan isim oldu. Markaların en çok tercih ettiği Çağla Şikel özel hayatından daha çok kusursuz fiziğiyle de dikkat çekmektedir. Muhabirlerin sorularına yanıtlamadan giden Şikel'in araca sığmaması görenleri şaşırttı.
MAGAZİN
04 Kasım 2022 - 11:15
Çağla Şikel boyunun kurbanı oldu! 1.80 cm boyu ile arabaya sığmadı
Fiziği ile birçok kez haber olan Çağla Şiker bu defa da boyunun kurbanı oldu. Ekranların vazgeçilmez ismi haline gelen Şikel geçtiğimiz günlerde spor arabaya sığamaması gündeme damgasını vurdu. İşte Çağla Şikel'in arabaya sığmadığı o görüntüler haberimizde
MAGAZİN
04 Kasım 2022 - 11:15
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