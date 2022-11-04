MAGAZİN
04 Kasım 2022 - 11:15

Çağla Şikel boyunun kurbanı oldu! 1.80 cm boyu ile arabaya sığmadı

Fiziği ile birçok kez haber olan Çağla Şiker bu defa da boyunun kurbanı oldu. Ekranların vazgeçilmez ismi haline gelen Şikel geçtiğimiz günlerde spor arabaya sığamaması gündeme damgasını vurdu. İşte Çağla Şikel'in arabaya sığmadığı o görüntüler haberimizde

MAGAZİN
04 Kasım 2022 - 11:15
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Çağla Şikel boyunun kurbanı oldu! 1.80 cm boyu ile arabaya sığmadı


Ünlü sunucu Çağla Şikel, önceki gün mekan sıkışı kameralara takılan isim oldu. Markaların en çok tercih ettiği Çağla Şikel özel hayatından daha çok kusursuz fiziğiyle de dikkat çekmektedir. Muhabirlerin sorularına yanıtlamadan giden Şikel'in araca sığmaması görenleri şaşırttı.

ÜNLÜ MANKENİN ZOR ANLARI 

Mekan çıkışı görüntülenen 43 yaşındaki ünlü isim Çağla Şikel acelesi olduğunu ve aynı zamanda çocuklarını doktora götüreceğini belirtmesi üzerine Kuzey ve Uzay'ın iyi olduğunu yalnızca rutin kontrollerden geçeceklerinin de altını çizdi. Mekan çıkışı kendisini almaya gelen spor aracın arka koltuğuna oturmaya çalışan Şikel'in 180 cm boyuyla sığmadığı görüntülere takıldı. Araca sığmakta zorluk çeken Şikel'in o görüntüleri haberimizde...



Çağla Şikel

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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