Çağla Şikel’den ayna karşısında mest eden pozlar! Dekolteli elbisesiyle sınırları zorlayan Çağla Şıkel’e yorum yağdı













Oğullarıyla gurur duyuyor

Aşk orucunu bozdu mu?

Yumurtalıklarını dondurdu

43 yaşındaki ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, fiziği ve güzelliğiyle genç kızlara taş çıkardı. 2 çocuk annesi Şıkel, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarla dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan ve özel hayatıyla fazla gündeme gelmeyen Çağla Şıkel, son günlerde tatil pozları ile adından söz ettiriyor. Şıkel son olarak, ayna karşısında derin dekolteli elbisesi ile verdiği pozlarla ilgi odağı oldu.2 oğlunun babası şarkıcı Emre Altuğ ile evliliklerini 2015 yılında sonlandıran ve o günden bu yana özel hayatını gözlerden uzak tutan Şıkel, güzelliğiyle konuşulmaya devam ediyor. Son günlerde Bodrum’da tatil yapan ve tatil pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Çağla Şıkel’e yorum ve beğeni yağıyor. Spora olan düşkünlüğü ve fit vücudu ile göz kamaştıran ünlü güzel Çağla Şıkel’in Erciyes’te ünlü bir otelin sahibi Deniz Şahin ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme geldi. Özel hayatını gözlerden uzakta yaşayan Şıkel, çalışma hayatı ile sık sık konuşuluyor.Verdiği bir röportajda oğulları hakkında konuşan Şıkel, onları var oldukları gibi yetiştirdiğini söyleyerek, şu anda oldukları kişilerle gurur duyduğunu söyledi. Çocuklarını ünlü anne babanın çocukları gibi değil normal çocuklar gibi yetiştirdiğini söyleyen Şıkel, çocuklarının gelişiminde sevgiye önem verdiklerini söyledi. Sunuculuğun yanında son zamanlarda sosyal paylaşım platformu Youtube üzerinden içerik üreten Çağla Şıkel, sosyal medya hesaplarından spor yaptığı anları da paylaşmayı ihmal etmiyor. Şıkel’in spor paylaşımlarına takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.Yakın zamanda yaptığı açıklamalarda dikkat çeken Şıkel, aşık olduğu zaman çocuklaştığını ama aşk duygusunu unuttuğunu söyledi. Aşkı duygusunu yeniden hissetmek istediğini de sözlerine ekleyen Şıkel’in açıklamaları sonrası aşk orucunu iddia edildi. Adı Erciyes’te ünlü bir otelin sahibi Deniz Şahin ile anılan Şıkel’in, 34 yaşındaki Şahin ile birlikte otelde samimi bir şekilde dans ettiği iddia edildi. Daha önce Melisa Döngel ile aşk yaşayan Deniz Şahin, Manchester Üniversitesi'nde eğitim aldığı ve Maastricht Üniversitesi'nde master yaptığı belirtildi. Oğlu Uzay ile birlikte çektiği videoları Youtube hesabına yükleyen ve milyonlarca izlenme sayısına ulaşan ünlü güzel, çocuklarıyla video çekmekten mutlu olduğunu söyledi.Samimi bir ailede büyüdüğünü söyleyen Şıkel, küçükken en büyük hayalinin balerin olmak olduğunu söyledi. Bale kursuna yazıldığını ve hayallerini gerçekleştirirken annesini de peşinde sürüklediğini anlatan ünlü manken, tuttuğunu koparan bir çocuk olduğunu söyledi. Yumurtalıklarını dondurduğunu söyleyen Çağla Şikel, çocukları çok sevdiğini ve nerede bir çocuk görse ona sevgi gösterdiğini söyledi. Çocuklarla ilgilendiği zaman içinin güzel bir duyguyla kaplandığını belirten ünlü güzel, yumurtalıklarını dondurmasının evlilik düşündüğü anlamına gelmediğini ve bunu annelik duygusunu düşünerek yaptığını ifade etti.