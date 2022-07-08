MAGAZİN
08 Temmuz 2022 - 16:57

Çağla Şikel'den ayna karşısında mest eden pozlar! Dekolteli elbisesiyle sınırları zorlayan Çağla Şıkel'e yorum yağdı

Ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel’in ayna karşısında verdiği pozlar magazin gündemini salladı. Fiziği ve güzelliği ile zamana meydan okuyan Şıkel’in paylaşımına yorum yağdı. İşte dekolteli elbisesi ile dikkat çeken ünlü güzelin ayna pozları…

MAGAZİN
08 Temmuz 2022 - 16:57
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Çağla Şikel’den ayna karşısında mest eden pozlar! Dekolteli elbisesiyle sınırları zorlayan Çağla Şıkel’e yorum yağdı


43 yaşındaki ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, fiziği ve güzelliğiyle genç kızlara taş çıkardı. 2 çocuk annesi Şıkel, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarla dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan ve özel hayatıyla fazla gündeme gelmeyen Çağla Şıkel, son günlerde tatil pozları ile adından söz ettiriyor. Şıkel son olarak, ayna karşısında derin dekolteli elbisesi ile verdiği pozlarla ilgi odağı oldu. 

Çağla Şıkel



2 oğlunun babası şarkıcı Emre Altuğ ile evliliklerini 2015 yılında sonlandıran ve o günden bu yana özel hayatını gözlerden uzak tutan Şıkel, güzelliğiyle konuşulmaya devam ediyor. Son günlerde Bodrum’da tatil yapan ve tatil pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Çağla Şıkel’e yorum ve beğeni yağıyor.

Spora olan düşkünlüğü ve fit vücudu ile göz kamaştıran ünlü güzel Çağla Şıkel’in Erciyes’te ünlü bir otelin sahibi Deniz Şahin ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme geldi. Özel hayatını gözlerden uzakta yaşayan Şıkel, çalışma hayatı ile sık sık konuşuluyor. 

Çağla Şıkel5

Oğullarıyla gurur duyuyor

Verdiği bir röportajda oğulları hakkında konuşan Şıkel, onları var oldukları gibi yetiştirdiğini söyleyerek, şu anda oldukları kişilerle gurur duyduğunu söyledi. Çocuklarını ünlü anne babanın çocukları gibi değil normal çocuklar gibi yetiştirdiğini söyleyen Şıkel, çocuklarının gelişiminde sevgiye önem verdiklerini söyledi. 

Sunuculuğun yanında son zamanlarda sosyal paylaşım platformu Youtube üzerinden içerik üreten Çağla Şıkel, sosyal medya hesaplarından spor yaptığı anları da paylaşmayı ihmal etmiyor. Şıkel’in spor paylaşımlarına takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum geldi. 

Çağla Şıkel1

Aşk orucunu bozdu mu?

Yakın zamanda yaptığı açıklamalarda dikkat çeken Şıkel, aşık olduğu zaman çocuklaştığını ama aşk duygusunu unuttuğunu söyledi. Aşkı duygusunu yeniden hissetmek istediğini de sözlerine ekleyen Şıkel’in açıklamaları sonrası aşk orucunu iddia edildi.

Adı Erciyes’te ünlü bir otelin sahibi Deniz Şahin ile anılan Şıkel’in, 34 yaşındaki Şahin ile birlikte otelde samimi bir şekilde dans ettiği iddia edildi. Daha önce Melisa Döngel ile aşk yaşayan Deniz Şahin, Manchester Üniversitesi'nde eğitim aldığı ve Maastricht Üniversitesi'nde master yaptığı belirtildi.

Oğlu Uzay ile birlikte çektiği videoları Youtube hesabına yükleyen ve milyonlarca izlenme sayısına ulaşan ünlü güzel, çocuklarıyla video çekmekten mutlu olduğunu söyledi. 

Çağla Şıkel2

Yumurtalıklarını dondurdu

Samimi bir ailede büyüdüğünü söyleyen Şıkel, küçükken en büyük hayalinin balerin olmak olduğunu söyledi. Bale kursuna yazıldığını ve hayallerini gerçekleştirirken annesini de peşinde sürüklediğini anlatan ünlü manken, tuttuğunu koparan bir çocuk olduğunu söyledi. 

Yumurtalıklarını dondurduğunu söyleyen Çağla Şikel, çocukları çok sevdiğini ve nerede bir çocuk görse ona sevgi gösterdiğini söyledi. Çocuklarla ilgilendiği zaman içinin güzel bir duyguyla kaplandığını belirten ünlü güzel, yumurtalıklarını dondurmasının evlilik düşündüğü anlamına gelmediğini ve bunu annelik duygusunu düşünerek yaptığını ifade etti.

EDİTOR
Hatice Üneş
Hatice Üneş
İlginizi Çekebilir
Sahnedeyken arkadaşının kucağına oturan Gülşen, Edis ile kalça tokuşturdu
Sahnedeyken arkadaşının kucağına oturan Gülşen, Edis ile kalça tokuşturdu
Şarkıcı Songül Karlı eski eşi Metin Yüncü canlı yayında birbirlerine girdiler
Şarkıcı Songül Karlı eski eşi Metin Yüncü canlı yayında birbirlerine girdiler
Son Haberler
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Dev kulüpler peşinde! 20 Milyon Euro'luk teklif yapıldı!
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Dev kulüpler peşinde! 20 Milyon Euro'luk...
4797 nitelik kodu nedir? 4797 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4797 özel şartı hakkında detaylı bilgiler
4797 nitelik kodu nedir? 4797 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4797...
4558 nitelik kodu nedir? 4558 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4558 özel şartı hakkında detaylı bilgiler
4558 nitelik kodu nedir? 4558 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4558...
Kurban eti kimlere, nasıl pay edilir? Kurban eti payları kaç kişiye verilir? Kurban payları bölünmesi ve pay dağıtımı
Kurban eti kimlere, nasıl pay edilir? Kurban eti payları kaç kişiye...
Sahnedeyken arkadaşının kucağına oturan Gülşen, Edis ile kalça tokuşturdu
Sahnedeyken arkadaşının kucağına oturan Gülşen, Edis ile kalça...
Kurban Bayramında A101, ŞOK, BİM açık mı, kaça kadar açık? Kurban bayramı zincir marketlerin çalışma saatleri 2022
Kurban Bayramında A101, ŞOK, BİM açık mı, kaça kadar açık? Kurban...
Wimbledon 8 Temmuz 2022 Cuma maç programı
Wimbledon 8 Temmuz 2022 Cuma maç programı
4099 nitelik kodu nedir? 4099 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4099 özel şartı hakkında detaylı bilgiler
4099 nitelik kodu nedir? 4099 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4099...
4534 nitelik kodu nedir? 4534 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4534 özel şartı hakkında detaylı bilgiler
4534 nitelik kodu nedir? 4534 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4534...
4531 nitelik kodu nedir? 4531 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4531 özel şartı hakkında detaylı bilgiler
4531 nitelik kodu nedir? 4531 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4531...