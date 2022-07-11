MAGAZİN
11 Temmuz 2022 - 17:12

Çağla Şikel paylaştığı bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı yaktı geçti!

Podyumların yıldızı Çağla Şikel yaşına rağmen güzel fiziğiyle her zaman dikkatleri çekmeyi başarıyor. Son yaptığı paylaşımıyla da sosyal medyanın gündemine oturdu. Tüm detaylar haberimizde.

MAGAZİN
11 Temmuz 2022 - 17:12
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Çağla Şikel paylaştığı bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı yaktı geçti!


Mikanos'ta tatilde olan Çağla Şikel son yaptığı paylaşımıyla yine binlerce beğeni aldı. 43 yaşına ve iki çocuk annesi olmasına rağmen hiç bozulmayan fiziği ve güzelliğiyle dikkatleri çekmeyi başaran Çağla Şikel'in paylaşımları ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Çağla Şikel'den tatil pozları

Çağla Şikel sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren isimlerden biri. Şimdilerde ailesiyle birlikte Mikanos2tat tatil yapan Çağla Şikel'in paylaşımları görenleri şaşırtıyor. Spora olan sevgisiyle bilinen Çağla Şikel hiç bozulmayan kaslarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Çağla Şikel, sık sık Erciyes'e gidip gelmesiyle orada bulunan ünlü bir otel sahibi Deniz Şahin ile yakınlaştığı da iddialar arasında. Bu iddia da Çağla Şikel'in aşk orucunu bozduğu yönünde. Çağla Şikel'in siyah mayosuyla yaptığı paylaşımlarıyla binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Çağla Şikel'e kim 43 yaşında olduğunu söyler, taş bebek gibisin yorumları sık sık geliyor. 



Çağla Şikel Siyah Mayısolu Paylaşımları

Çağla Şikel, oğulları ile olan güzel ilişkisiyle de sık sık adından söz ettiriyor. Yaptığı bir röportaj sırasında oğullarının yetişmesinden, şu an oldukları kişiliklerinden çok fazla gurur duyduğunu, ünlü isimlerin çocukları gibi değil normal çocuklar gibi büyüdüklerini de gayet samimi şekilde söylemişti. Çağla Şikel, şimdilerde tatilde bulunduğu yerde deniz ve güneş keyfine devam ediyor. 

Çağla Şikel Sosyal Medya Paylaşımları

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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