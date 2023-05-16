Çağla Şimşek paylaştı takipçileri büyülendi! Şimşek'in crop ve mini etekli pozları













FOX TV ekranlarında Tozluyaka dizisinin Hazal karakterine hayat veren Çağla Şimşek'ten iddialı ve cesur pozlar gelirken sosyal medya üzerinde ise göğüs dekolteli hallerine iltifat yağmuru geldi. Genç isim güzelliğiyle görenleri mest etti.İnstagram hesabından mini etekli ve crop giyerek poz veren Çağla Şimşek, gösterdiği başarılı performans ile takdir görürken bu defa fiziğinin kusursuzluğuyla gündeme geldi. Paylaşım üzerine 'Mest oldum güzelliğine', 'Çok tatlısın', 'Harikasın', 'Sana bayılıyorum' yorumları geldi.2002 yılında dünyaya gelen ve aslen Samsunlu olan Çağla Şimşek'in ekranla buluşması ise Elveda Derken dizisiyle oldu. Daha sonra Kırmızı Işık, Kayıp Prenses ve Haluk Bilginer'le Cuma'ya Kalsa dizilerinde yer aldı.