MAGAZİN
16 Mayıs 2023 - 22:20

Çağla Şimşek paylaştı takipçileri büyülendi! Şimşek'in crop ve mini etekli pozları

Tozluyaka dizisinde yer alan genç isim Çağla Şimşek kusursuz fiziğini sergiledi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla sayısızca beğeni ve yorum alan Şimşek, düzgün fiziği ve güzelliğiyle çok konuşuldu.

MAGAZİN
16 Mayıs 2023 - 22:20
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Çağla Şimşek paylaştı takipçileri büyülendi! Şimşek'in crop ve mini etekli pozları


FOX TV ekranlarında Tozluyaka dizisinin Hazal karakterine hayat veren Çağla Şimşek'ten iddialı ve cesur pozlar gelirken sosyal medya üzerinde ise göğüs dekolteli hallerine iltifat yağmuru geldi. Genç isim güzelliğiyle görenleri mest etti.

çağla şimşek



İnstagram hesabından mini etekli ve crop giyerek poz veren Çağla Şimşek, gösterdiği başarılı performans ile takdir görürken bu defa fiziğinin kusursuzluğuyla gündeme geldi. Paylaşım üzerine 'Mest oldum güzelliğine', 'Çok tatlısın', 'Harikasın', 'Sana bayılıyorum' yorumları geldi.

Çağla şimşek pozu

2002 yılında dünyaya gelen ve aslen Samsunlu olan Çağla Şimşek'in ekranla buluşması ise Elveda Derken dizisiyle oldu. Daha sonra Kırmızı Işık, Kayıp Prenses ve Haluk Bilginer'le Cuma'ya Kalsa dizilerinde yer aldı. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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