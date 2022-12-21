SPOR
21 Aralık 2022 - 09:41

Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı belli oluyor! Milli yıldız İspanya yolcusu

Son günlerde adı sık sık Süper Lig ekipleriyle anılan Çağlar Söyüncü'nün Ocak ayında imza atması beklenen takım belli oldu. Milli yıldızımız adım adım İspanya'ya gidiyor.

SPOR
21 Aralık 2022 - 09:41
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Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı belli oluyor! Milli yıldız İspanya yolcusu


Premier Lig ekibi Leicester City ile sözleşmesi sona erecek olan milli stoper ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Astronomik bedelle Leicester City'ye gitti!

2016-2017'de Altınordu'dan, Bundesliga ekibi Freiburg'a transfer olan Çağlar Söyüncü, İzmir temsilcisine 8 Milyon Euro kazandırmıştı.



Freiburg'da yıldızı parlayan genç stoper, 2 yıl sonra Premier Lig'den Leicester City'ye 22 Milyon Euro'ya transfer oldu.

Süper Lig'i düşünmüyor!

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcu, Spor Toto Süper Lig'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın radarına girmişti.

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Oyuncu iki kulübe de kariyer planlamaları arasında şu anda Türkiye olmadığını iletti.

Çağlar Söyüncü La Liga'ya gidiyor!

Leicester City'de sözleşmesini uzatmadığı için gözden düşen milli stoper, sene sonunda İngiliz kulübüne veda etmeye hazırlanıyor.

Bugün ortaya çıkan iddialara göre Çağlar Söyüncü, La Liga devi Atletico Madrid ile anlaşmaya vardı.

Transferin ya düşük bir ücret karşılığında devre arasında ya da bedelsiz bir şekilde sezon sonunda gerçekleşmesi bekleniyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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