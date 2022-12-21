Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı belli oluyor! Milli yıldız İspanya yolcusu

Premier Lig ekibi Leicester City ile sözleşmesi sona erecek olan milli stoper ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Astronomik bedelle Leicester City'ye gitti!2016-2017'de Altınordu'dan, Bundesliga ekibi Freiburg'a transfer olan Çağlar Söyüncü, İzmir temsilcisine 8 Milyon Euro kazandırmıştı.
Freiburg'da yıldızı parlayan genç stoper, 2 yıl sonra Premier Lig'den Leicester City'ye 22 Milyon Euro'ya transfer oldu.
Süper Lig'i düşünmüyor!Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcu, Spor Toto Süper Lig'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın radarına girmişti.
Oyuncu iki kulübe de kariyer planlamaları arasında şu anda Türkiye olmadığını iletti.