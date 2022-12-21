Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı belli oluyor! Milli yıldız İspanya yolcusu







Astronomik bedelle Leicester City'ye gitti!







Süper Lig'i düşünmüyor!

Çağlar Söyüncü La Liga'ya gidiyor!

Premier Lig ekibi Leicester City ile sözleşmesi sona erecek olan milli stoper ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.2016-2017'de Altınordu'dan, Bundesliga ekibi Freiburg'a transfer olan Çağlar Söyüncü, İzmir temsilcisine 8 Milyon Euro kazandırmıştı.Freiburg'da yıldızı parlayan genç stoper, 2 yıl sonra Premier Lig'den Leicester City'ye 22 Milyon Euro'ya transfer oldu.Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcu, Spor Toto Süper Lig'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın radarına girmişti.Oyuncu iki kulübe de kariyer planlamaları arasında şu anda Türkiye olmadığını iletti.Leicester City'de sözleşmesini uzatmadığı için gözden düşen milli stoper, sene sonunda İngiliz kulübüne veda etmeye hazırlanıyor. Bugün ortaya çıkan iddialara göre Çağlar Söyüncü, La Liga devi Atletico Madrid ile anlaşmaya vardı. Transferin ya düşük bir ücret karşılığında devre arasında ya da bedelsiz bir şekilde sezon sonunda gerçekleşmesi bekleniyor.