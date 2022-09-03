Çağlar Söyüncü, Süper Lig yolcusu







Brendan Rodgers Olay Açıklama Yaptı







Çağlar Söyüncü'den de Açıklama Geldi

İnter veya Chelsea Yolcusu Olabilir

Galatasaray Söyüncü Transferi İçin Devrede

Altınordu altyapısıyla büyüyen ve ilk yurt dışı deneyimini Bundesliga takımlarından Freiburg'da alan Çağlar Söyüncü, İngiliz futbol takımlarından Leicester City'ye transfer oldu. Premier Lig ekibine 2018 yazında 21 milyon euro'ya gitmişti. İlk dört sezon İngiliz takımının vazgeçilmez oyuncularından Çağlar Söyüncü, son sezonda popüler olmadı.Bu sezon başında hiçbir resmi maçta Brendan Rodgers tarafından tercih edilmeyen Çağlar Söyüncü'nün de takımdan ayrılmak istediği söyleniyor. Leicester City menajeri Rodgers, Çağlar Söyüncü ile ilgili öne çıkan açıklamalarda bulunarak başlama işaretini verdi. Brendan Rodgers şöyle açıklıyor: "Çağlar Söyüncü şu anda bizim seviyemize yakın bile değil."Bu açıklamanın ardından milli bir oyuncunun Leicester City forması giyme şansının çok düşük olduğu söylendi.Çağlar Söyüncü, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir mesaj yayınladı. Milli oyuncu, Tüm iyi şeyler sabırdan sonra gelir' sözlerini paylaştı.Leicester City'nin kadroda istemediği Çağlar Söyüncü'nün adı Inter ve Chelsea ile uzun süredir anılıyor. Futbolcunun her iki kulübe de transferinin gerçekleşmemesinin ardından Brendan Rodgers, Çağlar Söyüncü'yü takımda düşünmediğini söyledi. Avrupa’da transferin sonlanması sonrasında Fenerbahçe ve Galatasaray, Çağlar Söyüncü'nün son durumunu sordu ve Leicester City'deki geleceği hakkında bilgi aldı.Galatasaray, defansa takviye için İngiltere'ye döndü. NTV spor haberine göre sarı-kırmızılılar, Leicester City'de şans bulamayan Çağlar Söyüncü için çalışmalara başladı. Yönetim, 26 yaşındaki milli takım oyuncusunun masraflarını araştırıyor. Galatasaray teknik ekibi, Çağlar'ı büyük bir artı olarak görüyor. Altınordu'da yıldızı parlayan Çağlar Söyüncü, 2018'de Freiburg'dan Leicester City'ye 21 milyon Euro'ya transfer olmuştu ve geçen sezon Premier Lig'de 41 maçta forma giymişti.