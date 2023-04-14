Kuzey Marmara Otoyolu'nun Başakşehir istikameti tarafındaki Cebeci Tüneli'nde bir trafik kazası meydana geldi. Çağlayan Adliyesi'nde görevli personellerin bulunduğu servis aracının yan yatmasıyla meydana gelen kazada 4 personel yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Çağlayan Adliyesi'nde görevli personelleri taşıyan servis aracı sürücüsünün ismi henüz bilinmeyen bir araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yolda savrulan servis aracı tünel çıkışına yakın yol ortasında yan yattı.
GÜNDEM
14 Nisan 2023 - 00:07
Çağlayan Adliyesi'nin servis aracı devrildi: 4 personel yaralı!
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde Çağlayan Adliyesi'nin görevlilerini taşıyan resmi araç Cebeci Tüneli'nde bir kaza geçirdi. Yol ortasında devrilen servis aracında bulunan personellerden 4'ünün yaralandığı bildirildi.
GÜNDEM
14 Nisan 2023 - 00:07