Çağlayan Adliyesi'nin servis aracı devrildi: 4 personel yaralı!













4 PERSONEL YARALANDI

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Başakşehir istikameti tarafındaki Cebeci Tüneli'nde bir trafik kazası meydana geldi. Çağlayan Adliyesi'nde görevli personellerin bulunduğu servis aracının yan yatmasıyla meydana gelen kazada 4 personel yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Çağlayan Adliyesi'nde görevli personelleri taşıyan servis aracı sürücüsünün ismi henüz bilinmeyen bir araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yolda savrulan servis aracı tünel çıkışına yakın yol ortasında yan yattı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, kazada 4 personelin yaralandığı belirlendi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, yaralılar daha sonra ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldılar. O surada polis ekipleri yolda güvenliği sağlarken trafik tek şeritle sınırlandırıldı. Hastaneden gelen bilgilerde ise yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu yönündeydi.