EĞİTİM
20 Eylül 2022 - 22:08

ÇAKÜ'den Bulgaristan'da önemli temaslar

Bulgaristan'da temaslarda yer alan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Bulgaristan Bilimler Akademisi ve Ulusal ve Uluslararası Ekonomi Üniversitesi ile Erasmus ve ortak araştırma projelerinin yapılması için anlaşmalara imza attı.

EĞİTİM
20 Eylül 2022 - 22:08
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ÇAKÜ’den Bulgaristan’da önemli temaslar


Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi resmi temaslarda bulunduğu Bulgaristan'da, Avrupa Birliği projeleri ve Erasmus hareketlilik anlaşmaları için Bulgaristan Bilimler Akademisi ve Ulusal ve Uluslararası Ekonomi Üniversitesini ziyarette bulundu. Yapılan toplantılar neticesinde Bulgaristan Bilimler Akademisi ve bu akademiye bağlı 25 araştırma enstitüsü ile ortak Avrupa Birliği ve araştırma projesi yapılması kararlaştırıldı. Görüşmeler sonu itibariyle Rektör Çiftçi ve beraberindeki heyet, araştırma enstitülerini gezerek Bilimler Akademisi Müdürü Doç. Tatyana Kutsarova'dan bilgi aldı. Bulgaristan Bilimler Akademisi'ne bağlı Elektronik Enstitüsü Müdürü Doç. Tatyana Kutsarova kurumun faaliyetlerini ve bilimsel kadrosunu tanıttı. Elektronik Enstitüsü'nden bilim insanlarının çalıştıkları yeni malzemeler ve kaplamalar, malzeme bilimi alanındaki bilimsel teknolojiler, elektron ışını teknolojileri, atmosferin uzaktan algılanması ve doğrusal olmayan optiğin uygulanması, endüstriyel uygulamalar ve biyotıp ve çevre alanlarında işbirliği olanakları değerlendirmeler yapıldı.

Ziyaretten duyulduğu memnuniyeti ifade eden Kutsarova, bugüne kadar Türkiye'den ve Avrupa Birliği'nden rektör düzeyinde ilk defa Rektör Çiftçi'nin kendilerini ziyaret ettiğini ve bu ziyaretin kendileri için oldukça önemli olduğunu vurguladı. Rektör Çiftçi bundan sonraki süreçte hem TÜBİTA K bunun yanı sıra ÇAKÜ ile ortak araştırma projelerinin geliştirebileceğini dile getirdi. Bunun hem Türkiye aynı zamanda Bulgaristan için çok yararlı olduğunu vurgulayan Rektör Çiftçi tamamlanacak projelerle birlikte hem bilime hem insanlığa aynı zamanda da ekonomiye çok ciddi katkıların olacağını bilgisini verdi.



Rektör Çiftçi; Ulusal ve Uluslararası Ekonomi Üniversitesi ziyaretinde de Erasmus anlaşması ve iyi niyet protokolü imzalayarak ilerleyen dönemlerde öğrenci ve personel hareketliliğinin başlayacağı bildirildi. Bunun yanında yapılan protokol ile ortak yüksek lisans programlarının açılması ve yeni projelerde birlikte yer alma üzerinde hem fikir kalındı.

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