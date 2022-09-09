DÜNYA
09 Eylül 2022 - 11:44

California'da orman yangınları sürüyor

ABD'nin California eyaletinde orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürerken, yangında yaklaşık 20 bin hektarlık alan küle döndü.

DÜNYA
09 Eylül 2022 - 11:44
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
California'da orman yangınları sürüyor


ABD'nin California eyaletinin Riverside County bölgesinde geçtiğimiz pazartesi günü çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Kaliforniya Ormancılık ve Yangından Korunma Bakanlığı (CalFire) tarafından yapılan açıklamada, bölgede yangın nedeniyle 18 bin 657 bin hektarlık alanının yandığı ve yangının yalnızca yüzde 5'inin kontrol altına alındığı bildirildi.



Cal Fire, pazartesi günü başlayan ve hala kontrol altına alınamayan yangının nedeninin araştırıldığını belirterek, bölgeden tahliyelerin sürdüğünü açıkladı. Yetkililer bölge sakinlerini yükselen duman nedeniyle hava kirliliğine karşı uyardı. Yangında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 7 yapı zarar görmüştü.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un kızından iPhone 14 için alaycı yorum!
Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un kızından iPhone 14 için alaycı yorum!
Hayvan yuvası sandığı delikten sır perdesi aralandı! Dünyaya yayılan o görüntüler endişelere neden oldu
Hayvan yuvası sandığı delikten sır perdesi aralandı! Dünyaya yayılan o görüntüler endişelere neden oldu
Elon Musk'ın Twitter’ı satın almama bahanesi ortaya çıktı!
Elon Musk'ın Twitter’ı satın almama bahanesi ortaya çıktı!
Kraliçe Elizabeth'in ölümü nedeniyle Premier Lig ertelendi
Kraliçe Elizabeth'in ölümü nedeniyle Premier Lig ertelendi
Kraliçe Elizabeth'in sevenleri Buckhingham Sarayı'nın önüne çiçek bırakıyor
Kraliçe Elizabeth'in sevenleri Buckhingham Sarayı'nın önüne çiçek bırakıyor
İngiltere Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya indirildi
İngiltere Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya indirildi
Son Haberler
Müge Anlı DJ Gezgin cinayetinde sır perdesi aralandı! DJ Gezgin ölümünde şok iddia gerçekler ortaya çıktı
Müge Anlı DJ Gezgin cinayetinde sır perdesi aralandı! DJ Gezgin ölümünde...
Adnan Oktar'ın hedefin de şimdide 10 yaşındaki kız çocuğu var! Dilek Çelikten yakalandı gerçekler ortaya çıktı
Adnan Oktar'ın hedefin de şimdide 10 yaşındaki kız çocuğu var!...
Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un kızından iPhone 14 için alaycı yorum!
Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un kızından iPhone 14 için alaycı yorum!
İndirim haberlerinde bir yenisi daha geldi! Akaryakıtta 12 TL indirim şaşırttı! İllere göre akaryakıt fiyatları
İndirim haberlerinde bir yenisi daha geldi! Akaryakıtta 12 TL indirim...
Teknoloji harikası telefonu satın almak için ne kadar çalışmamız gerekir? iPhone 14 Pro'ya sahip olmak için ülkelerin çalışma süreleri
Teknoloji harikası telefonu satın almak için ne kadar çalışmamız...
Figen Yüksekdağ'ın son kitabına yasak! Örgüt propagandası sayıldı: Toplatılarak imha edilecek
Figen Yüksekdağ'ın son kitabına yasak! Örgüt propagandası sayıldı:...
Uğur Pektaş'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Ünlü oyuncu maneviyata yöneldi
Uğur Pektaş'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Ünlü oyuncu...
Sibel Can photoshopu fazla yaptı dalga konusu oldu! Bu kadarı da olmaz resmen iki beden inceldi
Sibel Can photoshopu fazla yaptı dalga konusu oldu! Bu kadarı da olmaz...
Havuz başı pozları çok konuşuldu! 110 kilodan 52 kiloya düşen Yeşim Ceren Bozoğlu'nun yeni halini görenler tanıyamadı!
Havuz başı pozları çok konuşuldu! 110 kilodan 52 kiloya düşen Yeşim...
Hayvan yuvası sandığı delikten sır perdesi aralandı! Dünyaya yayılan o görüntüler endişelere neden oldu
Hayvan yuvası sandığı delikten sır perdesi aralandı! Dünyaya yayılan...
Bill Gates gelecekte milyonlar kazandıracak mesleği açıkladı! O meslek Tesla, Google ve Microsoft gelirlerini bile gölgesinde bırakacak
Bill Gates gelecekte milyonlar kazandıracak mesleği açıkladı! O meslek...
Hackerlar iş başında ! Whatsapp tehlike saçıyor! Tek bir kod ile hesabınızı kaybetmeniz an meselesi
Hackerlar iş başında ! Whatsapp tehlike saçıyor! Tek bir kod ile...
3 çocuk annesi Bergüzar Korel'in sıfır makyaj hali bütün övgüleri topladı!
3 çocuk annesi Bergüzar Korel'in sıfır makyaj hali bütün övgüleri...
Billur Kalkavan sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? Billur Kalkavan'dan kanser paylaşımı geldi!
Billur Kalkavan sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? Billur Kalkavan'dan...
B sınıfı ehliyeti olanlara müjde: Kamuya kadın erkek memur alımı yapılıyor!
B sınıfı ehliyeti olanlara müjde: Kamuya kadın erkek memur alımı...