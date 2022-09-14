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14 Eylül 2022 - 13:10

Çalımbay'ın Avrupa'daki 26. randevusu CFR Cluj'la

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının ikinci maçında Romanya ekibi CFR Cluj ile oynayacakları maçla beraber Avrupa kupalarında 26. mücadelesine çıkacak.

SPOR
14 Eylül 2022 - 13:10
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Çalımbay’ın Avrupa’daki 26. randevusu CFR Cluj’la

Rıza Çalımbay, teknik patronluk kariyerinde Avrupa kupalarında toplam 25 müsabakaya çıktı. Çalımbay yönetimindeki Denizlispor, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 2005-2006 sezonunda Beşiktaş'ın başında 4 kez UEFA Kupası mücadelesinde görev alan Rıza Çalımbay, bu müsabakalarda ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet ele geçirdi.

Geçen sezon Sivasspor ile 6 UEFA Avrupa Konferans Ligi müsabakası heyecanı yaşayan Çalımbay, bu maçlarda ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Çalımbay idaresindeki Sivasspor, geçen sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu maçlarında ise Petrocub ile karşılaşmış, 2 müsabakadan da 1-0'lık skorla galip ayrılmıştı. Yiğidolar, 3. Eleme Turu ilk maçında Dinamo Batumi'yi 2-1 yenerken, rövanş karşılaşmasında da rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. Kırmızı-beyazlılar, play-off turu ilk mücadelesinde de evinde Kopenhag'a 2-1 yenilmiş, rövanş maçında da 5-0 mağlup olmuştu.

Sivasspor, bu sezon da UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında İsveç ekibi Malmö'ye 3-1 yenilmiş, rövanşında ise 2-0 yenilmişti. Kırmızı-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının ilk haftasında Slavia Prag ile 1-1 berabere kalmıştı.

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Haber Editörü
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