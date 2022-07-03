Çalışan annelere kreş yardımı başvuru şartları nelerdir? Kreş yardımı başvuru şartları

Çocuk sahibi olmak ebeveynler için çok büyük bir sorumluluk gerektirmektedir. Çocuk, aileyi manevi anlamda doyursa da, maddi anlamda zorlamaktadır. Bu süreçte anneler bebekleriyle vakit geçirmek zorunda olduklarından zaman zaman uzun süreli izne ayrılmaktalar. Ancak devlet bu konuda, ebeveynlerin mesleki yeterliliğinin körelmemesi için önemli fırsatlar tanımaktadır. Anne iş bulsa da yine de çocuğun masrafları maddi olanakları tüketebilmektedir. Devlet ise bu konuda önemli maddi destek uygulamaları yürürlüğe koymuştur. Özellikle de çalışma hayatını aksatmayan kadınların ekonomideki rolünü arttırabilmek için çocuk yapma konusunda destekler sağlanmaktadır. Bu yardımların arasında çalışan annelere kreş yardımı önem taşımaktadır. Kreş yardımından faydalanmak için hangi şartlar aranıyor? Kreş yardımından faydalanmak isteyen anneler için birtakım şartlar arandığını belirtmek gerekmektedir. Hem annenin hem de babanın faydalanabilme hakkı olduğu bu yardım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Aranan şartlar ise; Maddi durumu yetersiz aileler, Eşi vefat etmiş anneler, Eşi vefat etmiş babalar, Eşinden boşanmış ebeveynler kreş yardımında öncelikli sayılmaktadır. Kreş yardımı yapılacak çocukların 0-4 yaş aralığında olması gerekmektedir. Daha büyük çocuklar için kreş yardımı yapılmamaktadır. Kreşin ilköğretim için önemi nedir? Kreşler, çocukların sosyal ilişkilerini geliştirmesini sağladığı ve yeni bilgiler edinmekte olduğu kurumlardır. Burada çocuğunuz güvenli bir şekilde kendi yaşıtlarıyla vakit geçirir ve psikolojik olarak kendisini iyi hisseder. Bu şekilde ebeveynler de iş hayatından uzak kalmaz ve maddi gelirini düzenli olarak elde etmeye devam eder. Çocuk doğduktan sonra işe bir süre ara verilmesi, ebeveynlerin başarısında belirgin bir düşmeyi de meydana getirmektedir. Mevcut becerilerine uzun süre ara verilmesi sebebiyle yeteneklerde belirgin bir düşme söz konusu olmaktadır. Kreşler de tam bu noktada ebeveynlerin yardımına yetişmektedir. Çocuklar günün büyük bir kısmını burada sosyal ilişkiler kurarak ve yeni bilgiler edinerek geçirmektedir. Kreş yardımına nasıl başvuru yapılmaktadır? İşine devam etmek isteyen ebeveynler için 300-400 TL gibi bir ödeme yapılmaktadır. Ancak her ebeveyn bu yardımı almak durumunda değildir. Devlet kreş parası almayan vatandaşlar için devlet, memur maaşına ek olarak 160 TL yatırmaktadır.