











EV HANIMLARI YARDIMI BAŞVURU KOŞULLARI

EV HANIMLARI DESTEK BAŞVURUSU

Çalışan, çalışmayan kadınlara Bakanlıktan kıyak! Ayda 1.150 TL para almak için sadece bu şart yeter! Devlet tarafından ev hanımları için hazırlanan destekler devam ediyor. Devletin hiçbir geliri olmayan kadınlara ne ölçüde destek verdiğini araştırılıyor. Aylık 1150 TL olarak yapılan ödemeler düzenli bir şekilde hesaba yatırılacak ancak başvuru e-devlet üzerinden yapılacak.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi olan herkese yardım sağlamaya devam ediyor. Bu destek ödemeleri kapsamında ev hanımlarının destekleneceği bildiriliyor. akit yardımı yapılıyor ancak ödeme 500 ile 1100 TL arasında değişiyor. İhtiyaç sahibi ev hanımlarına başvururken yardım kampanyası başlatıldı. Ev hanımları için ücret koşulları nelerdir? Haberimizin detayında ev hanımı ödeneği başvurusu hakkında daha fazla bilgi verilmektedir.- T.C. vatandaşı olmak - En az bir çocuğa sahip olmak - Kadın olmak - Başvuru sahibinin tapusu ve arsasının olmaması - Başvuru sahibinin sabit bir gelirinin olmaması - Başvuru sahibinin geçerli bir sigortasının olmaması Ev Hanımı Desteği döneminde e-devlet sistemi üzerinden hesap oluşturulacak ve giriş bilgileri TC kimlik numarası ve şifre ile güncellenecektir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yazarak arama yaptığınızda sekme butonunda başvuru formu görüntülenecektir. Başvuruda bilgiler yer almaktadır ancak bu boşlukların eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Yanlış bilgi vermeniz durumunda başvurunuz geçersiz olarak sayılacaktır. Ev hanımlarına yardım başvurusunda başvuru formu için gerekli bilgiler aşağıdaki gibidir: -Eviniz kira mı yoksa size mi ait? -Geliriniz var mı? -Toplam hane geliriniz nedir? -Kira ne kadar? -Sosyal yardım desteği alıyor musunuz? -Adresinizde yaşayan diğer aile bireylerinin kimlik bilgileri nelerdir? -Adresinizde yaşayan diğer hane halkının geliri ve sigortalı durumu bilgileri nelerdir? -Birikiminiz var mı? -Ailenizde 65 yaş üstü kimse var mı? -Hanenizde kaç çocuk var? -Sizin veya ailenizin herhangi bir kronik hastalığı var mı? -Evinizde hamile bir kadın var mı? -İhtiyaçlarınız ve gereksinimleriniz nelerdir?E-devlet üzerinden yapılan başvurular öncelikle değerlendirilir. Mevcut başvurular için değerlendirme süreci 10 gün içinde tamamlanır. Başvurunuz doğru ise e-devlet üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz. Başvurunuz sürekli olarak değerlendiriliyorsa, birkaç hafta sonra hala değerlendiriliyorsa, büyük olasılıkla başvurunuz olumsuzdur.