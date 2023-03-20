Çalışan, çalışmayan, öğrenciler dikkat! Bu karttan sizde varsa 250 TL cep harçlığı alacaksınız: Yapılması gereken tek bir işlem var

Ziraat Bankası, resmi internet sitesinden yeni bir kampanyayı duyurdu. Şubat ayının sonu yaklaşırken bankalar kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Ziraat Bankası, kampanya duyurusunu, bankaların müşteri memnuniyeti için kampanyalarını sürdürdüğü bir dönemde yaptı. Kampanyayı resmi internet sitesinden duyuran Ziraat Bankası dikkatleri üzerine çekti. Ziraat Bankası müşterilerine özel kampanya duyurusu yaptı. Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, üyelerin işyerlerinde bir defaya mahsus 500 TL'lik alışverişlerinde toplam 250 TL Bankkart Lirası dağıtılacağı açıklandı.
ZİRAAT BANKASINDAN KAMPANYA
Ziraat Bankası kampanya açıklaması yapmasına rağmen yapılan açıklamalarda Ziraat Bankası'nın müşterilerine banka kartı dağıttığı yazıyordu. Üye firmalarda yapılan her 500 TL ve üzeri kıyafet, aksesuar, takı, saat, çiçek ve kozmetik alışverişlerinde 50 TL olmak üzere 250 TL hediye veriliyor.
KAMPANYA AYRINTILARI
Ziraat Bankası, resmi internet sitesinden kampanya detaylarına yer verdi: İşte detaylar: -Şubat ayına özel 1-28 Şubat 2023 tarihleri arasında geçerlidir. -Kampanyaya katılmak için Bankkart Mobil, bankkart.com.tr adresinden ya da SUBAT250 yazarak 4757'ye sms ile katılabilirsiniz. -Kampanyadan faydalanmak için alışverişlerden önce kampanyaya dahil olmanız gerekmektedir. -Kampanyamıza katılan müşterilerimiz, anlaşmalı olduğumuz kıyafet, aksesuar, takı, saat, çiçek ve kozmetik ürünlerinde 500 TL ve üzeri alışverişlerinde 50 TL ve toplam 250 TL Bankkart Lira kazanabilirler. -Ödeme işlemlerinin Bankkart anlaşmalı üye işyerleri ve Bankkart POS'larından yapılması gerekmektedir. -Bankkart'ın kredi
ve banka kartı fonksiyonelliği kullanılarak yapılan işlemler harcama toplamına dahildir. -Kampanya kapsamında Bankkart Lira, peşin veya taksitli olarak verilebilecek. -Sadece aynı işyerinde aynı gün içerisinde gerçekleşen ilk etkinlikler kampanyaya dahildir. -Online mağaza işlemleri kampanyaya dahil değildir. -Bankcard lirası kampanya şartlarını sağlayan müşterilerin kartlarından anında çekilecektir. -Kampanya süresince müşteri maksimum 250 TL Bankkart Lirası kazanabilir. -Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Free ürünleri ile yapılan işlemler kampanya kapsamında değildir. -Kampanyaya sadece orijinal kart sahibi müşteriler katılabilir. -Kart ekstraları kampanyaya dahil değildir. -Nakit çekme, nakit rezerv, iade, iptal ve Bankkart Lirası işlemleri fiyata dahil değildir. Kazanılan -Banka Kartı Lirası, kampanya süresince yapılan işlemlerin iadesi durumunda iade edilecektir. Müşteri'nin Bankkart Kumbarasında yeterli Bankkart Lirası olmaması durumunda kalan tutar hesap yönetimi tarafından borçlandırılacaktır.