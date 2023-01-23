Çalışan çalışmayan tüm anneler o ödeme ile bayram edecek! 90 gün boyunca 9.436 TL maaş bağlanacak: Bu kişilere ödemesini hemen alacak!







İŞKUR'DAN ANNELERE DESTEK







İŞKUR'dan çeşitli program haberleri gelmeye sürerken bu defa anneler için yardım eli uzatıldı. Planlamalar tam netleşmezken minimum olarak 9.436 TL verileceği hakkında iddialar gündeme geldi. alt sınır 3 ay olarak açıklanırken bazı sektörlerde ise bu süre 8 aya kadar çıkarılabilir. Programa tabi olarak ev hanımları seçtikleri süreler üzerinden eğitim görerek para kazanabilecek. İŞKUR meslek programları ve ödemeleri hakkında merak edilenler haberimizde yer almaktadır.Kadınların anne olması ile birlikte iş hayatlarında zorluklar başlarken İŞKUR bu konuyla alakalı düğmeye bastı. Sorunların önüne geçebilmek için süt izni, doğum parası, çocuk başına para gibi destekler verilmeye başladı. İŞKUR hem iş öğretiyor bununla birlikte para kazandırmayı hedef haline getirdi. Eğitimlere katılan anneler cep harçlıklarını çıkarabilecek.115 TL olarak cep harçlığı verilmesi beklenirken ödemelerin yapılması için ödeme kolaylığı sağlandı. Annelerin çocuklarını bırakacak yeri yoksa kreşler için esneklikler yapıldı. Yaş aralığı olarak 15-70 yaş arasındaki herkes bu eğitimlerden faydalanabilecek.