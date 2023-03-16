EKONOMİ
16 Mart 2023 - 17:15

Çalışan kadınlar hemen kontrol etmelisiniz! SGK'da on binlerce lira paranız kalmış olabilir: Bu kritere uyanlarınki tek tek geri ödenecek

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren açıklamalar SGK'dan gelmeye devam ediyor. Kredi desteği alabilmeniz için imkanlar sunulurken 16 bin 500 TL almak için herkes harekete geçti. Bu ödemelerde yararlanmak isteyenler ise başvuru detaylarını araştırmaya başladı.

EKONOMİ
16 Mart 2023 - 17:15
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Çalışan kadınlar hemen kontrol etmelisiniz! SGK'da on binlerce lira paranız kalmış olabilir: Bu kritere uyanlarınki tek tek geri ödenecek
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SGK'dan milyonlarca insana karşılıksız olarak ödeme yapılacağı duyurusu yapılırken araştırmalar çok geçmeden başladı. SGK'ya yaz yazmaları durumunda başvuruda bulunmaları 16 bin 500 TL için yeterli görüldü. Son 3 ay içerisinde ya da üzerinde sigortası bulunan kişiler bu ödemeleri elde edebilecek. SGK üzerinden en çok duyulan doğum parası olurken doğum yapan yeni annelere doğumun sağ olarak gerçekleşmesiyle beraber annelere yapılan ödemelerdir. Asgari ücret üzerinden hesaplanan ödeme tutarları 112 gün üzerinden tam olarak 16.103 TL oldu.

DOĞUM PARASI BAŞVURUSU

Doğum ödeneği ya da doğum yardımı nasıl alınır sorusuna yanıt arayanlar için tüm detaylara haberimizde yer verdik. Doğum yardımı doğum yapacak kadınlara sigortalı olup olmamasına bakılmadan verileceğine karar verildi. Annenin ilk doğumu ise 300 TL, 2. çocuk ise 400 TL ve 3. çocuk için ise 600 TL ödeme veriliyor.



Doğum parası

EMZİRME PARASI

Çalışan ya da eşi sigortalı çalışan kadınlara ödenen ödenek olan emzirme parası, her sene olduğu gibi bu sene de artışa tabi tutuldu. 2022 yılı için ödemeler 316 TL olurken bu yıl arttığı hakkında bilgi verilse de net tutar açıklanmadı.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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