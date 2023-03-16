SGK'dan milyonlarca insana karşılıksız olarak ödeme yapılacağı duyurusu yapılırken araştırmalar çok geçmeden başladı. SGK'ya yaz yazmaları durumunda başvuruda bulunmaları 16 bin 500 TL için yeterli görüldü. Son 3 ay içerisinde ya da üzerinde sigortası bulunan kişiler bu ödemeleri elde edebilecek. SGK üzerinden en çok duyulan doğum parası olurken doğum yapan yeni annelere doğumun sağ olarak gerçekleşmesiyle beraber annelere yapılan ödemelerdir. Asgari ücret üzerinden hesaplanan ödeme tutarları 112 gün üzerinden tam olarak 16.103 TL oldu.
EKONOMİ
16 Mart 2023 - 17:15
Çalışan kadınlar hemen kontrol etmelisiniz! SGK'da on binlerce lira paranız kalmış olabilir: Bu kritere uyanlarınki tek tek geri ödenecek
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren açıklamalar SGK'dan gelmeye devam ediyor. Kredi desteği alabilmeniz için imkanlar sunulurken 16 bin 500 TL almak için herkes harekete geçti. Bu ödemelerde yararlanmak isteyenler ise başvuru detaylarını araştırmaya başladı.
EKONOMİ
16 Mart 2023 - 17:15