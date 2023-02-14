Çalışanlar bayram edecek! Bu detaya uyanlar 36 ay erken emekli olacak: 1999, 2000, 2001 yıllarına aman dikkat!







AZ ÖNCE AÇIKLANDI! 3 YAŞ ERKEN EMEKLİLİK VERİLDİ! 1999, 2002 VE 2008 YILLARI ÖNEMLİ







1999, 2002 ve 2008 yılları, 3 yaş erken emeklilik için önemli tarihlerdir. Son çalışmalara göre bu tarihlerden önce veya sonra işe giriş yapanların emeklilikleri de erken ya da geç gerçekleşebilir. Prim günü sınırı olanlar borçlanma yöntemiyle 3 yaş erken emekli olabilirler. Sosyal Sigortalar Kurumunun programı ise, bu tarihlerin dışındaki emekliliklere ilişkin düzenlemeleri içeriyor. Bu tarihler önemli olduğu için, emekli olma hayali kuran vatandaşlar için bu tarihler kritik öneme sahiptir.Tüm çalışanlar, işe başladıklarından itibaren bu mevzuatın getirdiği hakları kullanabiliyor. Sağlık problemleri nedeniyle iş performansında kayıplar yaşayanlar da bu mevzuattan faydalanma imkanına sahip. Bu haklar, sağlık sorunları yaşayanlar için özel olarak tasarlanmış ve çalışma sürecinde bu kişilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuştur. Bu haklar, sağlık problemlerinin ağırlığının hafifletilmesine ve bu kişilerin işlerinde daha verimli çalışmalarına yardımcı olmak için öne çıkarılmıştır.Sağlık sorunları nedeniyle %60 ve üzerinde kayıplar yaşayan kişilerin dilekçeleri değerlendirilmektedir. Yaş koşulu bu durumda gözetilmiyor. 10 yıllık süreyi ve 1800 günlük primi tamamlayanlar emekli olabiliyor. Ancak, %50 ile 59 arasında performans kaybı yaşayanlar için 16 yıl çalışma hayatı ve 5760 gün şartı gerekiyor. Bu sürenin tamamlanmasının ardından, emekli olabilmek için 3900 primin ödenmesi gerekiyor. Son olarak, sağlık sorunları nedeniyle kayıplar yaşayanların dilekçeleri değerlendirilmektedir ve yaş koşulu bu durumda önemli değildir.