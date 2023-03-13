Çalışanlar bayram edecek! En düşük maaaş 11.500 TL oldu: Patron resmen çıldırdı!













Maaşlara zam yapılmasıyla aynı oranda artış gösteren piyasalar dolayısıyla vatandaşın maaşı yetmez oldu. Geçim sıkıntısının artmasıyla bazı belediyeler zam oranlarını arttırdı. Bir belediye bünyesinde çalışanlara verilecek en düşük maşın 11.500 TL olacağını duyurdu. Ankara'da bulunan ilçe belediyesi haberi duyurdu. Çalışanlar da bayram etti. Diğer ayrıntılar yazının devamında.Yeni yılın ilk günlerinde asgari ücrete zam yapılmasıyla çalışanlar sevinmişti. Fakat bu zam zamanla yetersiz bulundu ve çalışanlar daha fazla zam yapılması gerektiğini tartışmaya başladı. Bunun üzerine bir ilçe belediyesi asgari ücretin üzerinde zam yapacağını açıkladı. Ankara'nın Kahramankazan Belediyesi çalışanlarına en düşük 11.500 TL maaş vereceğini açıkladı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, en düşük maaşın 11.500 olacağını ve çalışanların kıdemlerine, sorumluluklarına göre maaşın artacağını duyurdu.