EKONOMİ
13 Mart 2023 - 11:45

Çalışanlar bayram edecek! En düşük maaaş 11.500 TL oldu: Patron resmen çıldırdı!

2023 senesinin başlamasıyla hem asgari ücrete hem de emeklilere zam haberleri verilmişti. Fakat enflasyonun da artmasıyla bu maaşların çok da yeterli olmadığı tartışılmaya başlandı. Bunun üzerine bazı belediyeler bu ücretlere ekstra zam yapılacağını duyurdu. Peki yüksek maaşlı belediye hangisi ve ne kadar verecek? İşte cevaplar ve detaylar haberimizde.

EKONOMİ
13 Mart 2023 - 11:45
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Çalışanlar bayram edecek! En düşük maaaş 11.500 TL oldu: Patron resmen çıldırdı!
TAKİP ETTAKİP ET


 

Maaşlara zam yapılmasıyla aynı oranda artış gösteren piyasalar dolayısıyla vatandaşın maaşı yetmez oldu. Geçim sıkıntısının artmasıyla bazı belediyeler zam oranlarını arttırdı. Bir belediye bünyesinde çalışanlara verilecek en düşük maşın 11.500 TL olacağını duyurdu. Ankara'da bulunan ilçe belediyesi haberi duyurdu. Çalışanlar da bayram etti. Diğer ayrıntılar yazının devamında.



belediyeden yüksek maaş

BELEDİYEDEN YÜKSEK MAAŞ HABERİ

Yeni yılın ilk günlerinde asgari ücrete zam yapılmasıyla çalışanlar sevinmişti. Fakat bu zam zamanla yetersiz bulundu ve çalışanlar daha fazla zam yapılması gerektiğini tartışmaya başladı. Bunun üzerine bir ilçe belediyesi asgari ücretin üzerinde zam yapacağını açıkladı. Ankara'nın Kahramankazan Belediyesi çalışanlarına en düşük 11.500 TL maaş vereceğini açıkladı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, en düşük maaşın 11.500 olacağını ve çalışanların kıdemlerine, sorumluluklarına göre maaşın artacağını duyurdu. 

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ