Çalışanlar bayram edecek! Promosyon ödemelerinde yeni gelişme! Tam 30 bin 500 TL ödeme yapılacak







BU RAKAM EMEKLİLERE BİLE VERİLMEDİ!







ÖDEMELERİN YAPILACAĞI TARİH BELLİ OLDU!

Çalışanlara verilecek promosyonlara dair belediyeler, üniversiteler, bakanlıklar, sendikalar, müdürlükler ve kurumlardan promosyon duyuruları gelmeye başladı. Yapılan yeni açıklamada, 30.500 TL'lik ödeme yapılacağı belirtildi.Süleyman Demirel Üniversitesi personellerine verilecek promosyonlarla ilgili yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, İş Bankası'yla el sıkışıldığı ve 30.500 TL promosyon ödemesi yapılacağı bilgisi verildi.Promosyon ödemesinin kesinleşmesi sonrasında, ödemelerin yapılacağı tarih de açıklandı. Bu doğrultuda ödemeler Aralık ayında çalışanların hesaplarına yatırılmaya başlanacak.