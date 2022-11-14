GÜNDEM
14 Kasım 2022 - 22:30

Çalışanlar bayram edecek! Promosyon ödemelerinde yeni gelişme! Tam 30 bin 500 TL ödeme yapılacak

Emekli promosyonlarının ardından şimdi de çalışanlara verilecek promosyonlar gündemde. Milyonlarca çalışan promosyon ödemelerini beklerken, konuyla ilgili gelen son haber heyecanlandırdı. Bu kapsamda çalışanlara 30.500 TL promosyon ödemesi yapılması belirlendi. İşte, çalışanların promosyonlarına dair detaylar...

GÜNDEM
14 Kasım 2022 - 22:30
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Çalışanlar bayram edecek! Promosyon ödemelerinde yeni gelişme! Tam 30 bin 500 TL ödeme yapılacak


Çalışanlara verilecek promosyonlara dair belediyeler, üniversiteler, bakanlıklar, sendikalar, müdürlükler ve kurumlardan promosyon duyuruları gelmeye başladı. Yapılan yeni açıklamada, 30.500 TL'lik ödeme yapılacağı belirtildi.

BU RAKAM EMEKLİLERE BİLE VERİLMEDİ!

Süleyman Demirel Üniversitesi personellerine verilecek promosyonlarla ilgili yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, İş Bankası'yla el sıkışıldığı ve 30.500 TL promosyon ödemesi yapılacağı bilgisi verildi.



 süleyman demirel üniversitesi çalışanları promosyon ödemesi

ÖDEMELERİN YAPILACAĞI TARİH BELLİ OLDU!

Promosyon ödemesinin kesinleşmesi sonrasında, ödemelerin yapılacağı tarih de açıklandı. Bu doğrultuda ödemeler Aralık ayında çalışanların hesaplarına yatırılmaya başlanacak.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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