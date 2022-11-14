Çalışanlara verilecek promosyonlara dair belediyeler, üniversiteler, bakanlıklar, sendikalar, müdürlükler ve kurumlardan promosyon duyuruları gelmeye başladı. Yapılan yeni açıklamada, 30.500 TL'lik ödeme yapılacağı belirtildi.
GÜNDEM
14 Kasım 2022 - 22:30
Çalışanlar bayram edecek! Promosyon ödemelerinde yeni gelişme! Tam 30 bin 500 TL ödeme yapılacak
Emekli promosyonlarının ardından şimdi de çalışanlara verilecek promosyonlar gündemde. Milyonlarca çalışan promosyon ödemelerini beklerken, konuyla ilgili gelen son haber heyecanlandırdı. Bu kapsamda çalışanlara 30.500 TL promosyon ödemesi yapılması belirlendi. İşte, çalışanların promosyonlarına dair detaylar...
GÜNDEM
14 Kasım 2022 - 22:30
EDİTÖR
İlginizi Çekebilir