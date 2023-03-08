Çalışanlar dikkat! Bunu yapanlar her an işten atılabilir: Emsal karar çıktı













Birçok sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de işçi-işveren ilişkileri, iş kanunları tarafından belirlenen hak ve yükümlülükler çerçevesinde yürütülmektedir. Bu çerçevede, işçi ve işveren arasında yaşanan anlaşmazlıkların çözümü de yine bu kanunlar tarafından belirlenmektedir. Ancak, iş kanunlarının uygulanması ve yorumlanması sürekli olarak tartışma konusu olabilmektedir. Özellikle, işçinin raporlu olması durumunda işverenin nasıl bir tutum sergilemesi gerektiği konusu sık sık gündeme gelmektedir.Yukarıda bahsi geçen olayda, işveren tarafından altmış dokuz günlük rapor alarak işe gitmeyen işçi, işten çıkarılmıştır. İşveren, işçinin sık sık rapor alması ve bu durumun iş yeri düzenini olumsuz etkilemesinden dolayı, işçinin yetersizliği sebebiyle iş hakkının feshedildiğini savunmuştur.İşçi ise, işverenin fesih bildirimindeki gerekçenin gerçeği yansıtmadığını iddia etmiştir. İşçi, İş Kanunu'nun ilgili maddesine göre yetersizlik nedeniyle işten çıkarılamayacağını savunarak, işverenin yasaya aykırı davrandığını öne sürmüştür. İş Mahkemesi, işçinin devamsızlığı nedeniyle iş yerinde üretim kaybı ya da durması gibi olumsuzluk yaşanmadığına dikkat çekerek, işçinin işe iadesine hükmetmiştir. Ancak, bu karar istinafa götürülmüş ve Bölge Adliye Mahkemesi 10. hukuk dairesi, sık sık rapor almanın iş yerinde olumsuzluklara yol açtığını kabul ederek, işçinin işe iadesi kararını ortadan kaldırmıştır. Bu örnek olay, işçi ve işveren arasındaki hak ve yükümlülüklerin iş kanunları tarafından belirlenmesine rağmen, yine de farklı yorumlamalara açık olduğunu göstermektedir. İşveren, işçinin sık sık rapor almasını iş veriminin azalması olarak yorumlamışken, işçi yasaya aykırı şekilde işten çıkarıldığını savunmuştur. Bu nedenle, iş kanunlarının açık ve net bir şekilde yorumlanması, işçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için önemlidir.