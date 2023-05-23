Çalışanlar, emekliler yararlanabilecek! Vakıfbank duyurdu: 125 bin TL anında destek kredisi!

Vakıf banka kamu, özel sektör çalışanları ve emeklilere yeni bir kampanya duyurusu yaptı. İşte tüm detaylarıyla haberimizin devamı...
KAMU, ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINA VE EMEKLİLERE 125 BİN TL’YE KADAR DESTEK KREDİSİ VERİLECEK!
Vakıfbank aracılığıyla kamu ve özel sektör ile emeklilere 125 bin TL'ye kadar destek kredisi dağıtılacak. Ayrıca ilk üç ayı ücretsiz alma ya da üç ayda bir taksitlendirme seçeneği sundular. Başvuru SMS ile gönderilecektir. Vakıf Bankası, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna bir hafta kala yeni bir kredi
paketi başlattı. Buna karşılık Vakıf Bankası, memurlara, özel sektör çalışanlarına ve emeklilere 125 bin TL'ye kadar kredi kullandıracağını açıkladı. Vakıf Bank, çalışanlar ve emekliler için 125 bin TL'lik kredi başvurularını açtığını açıklayarak, ön başvuruların SMS veya banka şubeleri aracılığıyla yapılabileceğini söyledi. Peki bu kredinin aylık geri ödemeleri ne kadar? Geri ödeme kaç ay sürer? Hangi çalışma zamanı seçeneklerine sahibim? İlgi olacak mı? Varsa, yüzde kaç? Geçerli koşullar nelerdir? Detaylar burada... Vakıfbank yönetimi, kamu ve özel sektörde çalışan ya da emekli olması fark etmeksizin 3 bin TL ile 125 bin TL arasında değişen kredi desteği sağlayacağını söyledi. 36 ay vade seçeneği ile sunulan bu kredinin faiz oranı %1,57'dir. Borç verme ücreti %0,5+BSMV'dir. Bu çok amaçlı banka kredisine cep telefonunuzdan da başvurabilirsiniz. Bu ve diğer konulardaki yorumlarda aşağıdaki bilgiler yer almaktadır. Memur, özel sektör çalışanı ve emeklilere yönelik 36 aya varan vadeler, cazip faiz oranları ve her ihtiyaca uygun esnek ödeme seçenekleriyle çok amaçlı kredi kampanyası artık tüm Vakıf Bank şubelerinde mümkün. İhtiyaç kredisi kampanyalarına cep telefonunuzdan da başvurabilirsiniz.