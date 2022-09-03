EKONOMİ
03 Eylül 2022 - 14:58

Çalışanlar promosyon ödemelerinin yenilenmesi için KDK'ye başvurdu

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), çalışanlara bankalar tarafından verilen maaş promosyonlarında enflasyon düzenlemesi yapılmasına ilişkin başvuruları incelemeye aldı.

EKONOMİ
03 Eylül 2022 - 14:58
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Çalışanlar promosyon ödemelerinin yenilenmesi için KDK’ye başvurdu

Çalışanların önceki yıllarda banka ile imzalanan ve süresi sürmekte olan maaş promosyon sözleşmelerinin, başta enflasyon olmak suretiyle ekonomide yaşanan gelişmeler nedeniyle yenilenmesi için konu KDK'ye taşındı. Kamu Denetçiliği Kurumuna gelen başvuruda, Sosyal Güvenlik Kurumu ve birçok kurumun bir banka arasında 2021 yılında 3 yıllığına personel maaş ödemeleri protokolü imzalandığı, bu protokol çerçevesinde kişi başı aylık banka promosyon tutarının hemen hemen 111 lira olarak belirlenerek 3 yıllık peşin olarak çalışanlara 4 bin lira ödendiği kaydedildi.

Enflasyon farkını kapsayacak şekilde yeni bir maaş promosyon sözleşmesi yapılması istendi

Sözleşmenin imzalanmasının ardından dünya genelinde patlak veren ekonomik göstergelerdeki bozukluklar, enflasyon oranlarına yansıdığı belirtilen başvuruda, bu durumun protokol çerçevesinde kişi başı aylık banka promosyon tutarı olan ve yaklaşık 111 lira olarak belirlenen rakamın enflasyondaki artışa göre arttırılması ihtiyacını meydana koyduğu bildirildi.

Başvuruda, bu farkın protokolün bitim tarihine kadar olan dönem için yapılacak hesaplamaya göre tek bir seferde topluca personele yatırılması ve önümüzdeki süreçte de enflasyona bağlı olarak maaşlarda ortaya çıkacak artışın da dikkate alınarak belirlenmesi ve banka maaş promosyon tutarlarında sürekli artışın sağlanması amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurdukları belirtildi.

Ancak taleplerinin uygun bulunmadığı bildirilen başvuruda, 2021 yılı öncesinde banka maaş promosyon sözleşmesi yapan kurumların bu sözleşmelerin bankalarca revize edilmemesi halinde tek taraflı olarak feshedilmesinin kurum açısından herhangi bir mali külfet getirmediği dile getirildi. Kamu Denetçiliği Kurumu, başvuruyu alarak gerekli incelemeleri yapacak ve ilgili kurumlarla görüşmeler yapacak.

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