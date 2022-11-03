Çalışanlar ve işverenler dikkat! SGK'dan gelen bu SMS canınızı sıkabilir







Prim ödemeleri teşvikle desteklenecek







Dikkat! SMS ile bildirim yapılacak

Türkiye’deki milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren yeni gelişmeler yaşanıyor. 2023 yılı itibarıyla çalışma hayatında yeni bir dönem başlayacak. Hem çalışanların hem de işverenlerin hakları korunurken konuya ilişkin detaylar paylaşıldı. 2023 yılının çalışma hayatı takviminde taşeronların kadroya geçmesi, sözleşmeli memurlar, EYT ve 300 ek gösterge gibi konular bulunuyor. Aynı zamanda emeklilik sisteminde de değişiklik yapılması için çeşitli çalışmalar yürütülüyor. İstihdamın korunması, çalışanların enflasyon karşısında ezdirilmemesi, kayıt dışı çalışmanın azaltılması ve işverenlerin desteklenmesi gündemde yer alıyor.Cumhurbaşkanlığı 2023 Yıllık Programı’nda Sosyal Güvenlik Kurumu için 582,9 milyar liralık bütçe ayrıldı. Böylelikle hem işverenlerin hem de çalışanların prim ödemelerine teşvik ile destek sağlanacak. Ayrıca sosyal yardım alan vatandaşların da çalışma hayatına dahil olmaları için iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinin artırılmasına karar verildi. Pandemi sürecinde hayatımıza giren uzaktan çalışma ve esnek istihdam modellerinin de kullanılırlığı yaygınlaştırılacak. Bu kolaylık ile bürokratik işlemler azalacak, e-Devlet sistemi üzerinden prim ödenmesi mümkün olacak. Bu kapsamda çalışanların primlerinin eksiksiz olarak yatırılması, sigortasız çalışmanın önlenmesi ve gizli kayıt dışılık şeklinde gerçekleştirilen gerçek maaşın saklanması gibi durumlarla mücadele edecek. Bu sayede SGK’nın prim gelirleri artarken, çalışanların da hakları korunmuş olacak.Türkiye’de birçok işveren, SGK primlerini daha az ödemek için çalışanlarına verdikleri maaşı bildirmek yerine asgari ücretli gösteriyor. Bu durum hem SGK için hem de çalışanın emeklilik maaşı için sorun oluşturuyor. Çalışanların haklarının korunması için prim ödemelerinde ve özlük haklarında yapılan değişiklikler direkt olarak SMS ile bildirilmektedir. Bu tür bildirimler yeni dönemde daha da yaygınlaşacak. Prime esas kazanç düştüğü anda çalışanlara SMS ile bildirim yapılacak. İşverenler eğer gerçek maaşı saklayıp asgari ücret üzerinden bildirim yaparlarsa, devletten vergi ve prim kaçırdıkları için durum önce SMS ile çalışana bildirilecek ve ardından işveren hakkında işlem yapılacak. Çalışanların böyle bir duruma izin vermemesi gerekiyor. Gerçek maaşın saklanarak asgari ücretten sigorta bildirimi yapılması, çalışanın emeklilik maaşının düşük olmasına neden oluyor. Aynı zamanda işveren SGK’dan prim kaçırdığı için hakkında işlem yapılıyor.