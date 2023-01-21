Çalışanlar yaşadı, patronlar karalar bağladı! 200 bin TL birden ödemek zorunda kalacaklar! 1 yıldan 10 yıla kadar süre!







2023 KIDEM TAZMİNATI TUTARI 179.040 LİRA

10 YIL ÇALIŞANA 179 BİN TL







Kıdem tazminatı bekleyen milyonlarca işçi için o miktar açıklandı. Geçtiğimiz yıl kıdem tazminatı esas tutarı 6.471,00 TL olarak belirlenirken, yıllık azami kıdem tutarı ise 15.371 TL olarak belirlendi. Memur maaşları ve asgari ücretlere yapılan zam doğrultusunda ise bu rakamlarda da değişiklik söz konusu oldu.Devlet ve Maliye Bakanı Nureddin Nebat'ın talimatıyla paylaşılan genelde çerçevesinde, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemlerinde işten çıkarma tavan tutarı 179040 TL oldu.Alınan tazminatlarda da kıdem tazminatı tavan tutarının değişmesi sonucu yükseliş gerçekleşti. SGK brüt tutarı 179040 TL 62 kuruştan yüksekte olan herkesin tavandan yararlanacağı belirtilmiş durumda. Ek olarak, 10 yıl çalışmış bir kişinin işten çıkarılması durumunda ise kıdem tazminatı 179040 TL olmaktadır. Açıklanan genelgede şu ifadeler yer almaktadır: Not: Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 1/1/2023-30/6/2023 dönemi maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı açıklanmıştır. Söz konusu artışa ilişkin Kanun Teklifinin görüşmelerine Türkiye Büyük Millet Meclisinde başlanacak olup, Teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilmesi halinde, Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakip 1/1/2023-30/6/2023 döneminde geçerli olmak üzere uygulanacak katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ve ücret tavanları ile ortalama ücret toplamı üst sınırı söz konusu artış esas alınarak Bakanlığımızca yeniden belirlenerek duyurulacaktır.