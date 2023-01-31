Çalışanlara fatura yardımı başladı! 1000 TL doğalgaz ve elektrik fatura yardımı yapılacak: Almadan şubat ayına geçmeyin

Çalışan binlerce vatandaş doğalgaz ve elektrik faturası yardımıyla alakalı bir haber bekliyorken sonunda müjde geldi. 1000 Türk Lirası olarak yapılacak olan destekle ilgili detaylar haberimizde…
MİLYONLARCA ÇALIŞAN VATANDAŞA MÜJDE: 1000 TL DOĞALGAZ VE ELEKTRİK FATURA DESTEK ÖDENEĞİNİ ALMAYI UNUTMAYIN
Geçen yıl açıklanan başlıklar arasında olan işverenler, özel sektörde çalışan işçilere ısınma giderleri için 1.000 TL'ye kadar destek sağlayacak. Milyonlarca vatandaşı sevindiren bu yardım ödeneğinin detayları konuşuluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pek çok aile destek olmak ve kalkınmalarını sağlamak amacıyla destek ödemeleri başlatırken, doğalgaz ve elektrik fatura destek ödeneği pek çok aileye adeta ilaç gibi gelmeye başlamıştı. İhtiyaç sahibi birçok aileye maddi olarak destek olmak amacıyla yapılan devlet destek ödemeleri yapılıyorken, bu yardımların yanı sıra elektrik ve doğalgaz fatura desteği de birçok vatandaşın yükünü hafifletti. Resmî gazetede yayınlanan kararın ardından işverenlerin çalışanlarına verdiği ısınma yardımları gündeme gelmeye başladı. İşte o detaylar...