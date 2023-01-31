EKONOMİ
31 Ocak 2023 - 13:45

Çalışanlara fatura yardımı başladı! 1000 TL doğalgaz ve elektrik fatura yardımı yapılacak: Almadan şubat ayına geçmeyin

2022 yılı biterken konuşulan konular arasında olan işverenlerin özel sektör de çalışan milyonlarca vatandaşa doğalgaz ve elektrik faturası yardımı artık netlik kazandı. İşte haberin detayları…

EKONOMİ
31 Ocak 2023 - 13:45
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Çalışanlara fatura yardımı başladı! 1000 TL doğalgaz ve elektrik fatura yardımı yapılacak: Almadan şubat ayına geçmeyin
TAKİP ETTAKİP ET


Çalışan binlerce vatandaş doğalgaz ve elektrik faturası yardımıyla alakalı bir haber bekliyorken sonunda müjde geldi. 1000 Türk Lirası olarak yapılacak olan destekle ilgili detaylar haberimizde…

yardım

MİLYONLARCA ÇALIŞAN VATANDAŞA MÜJDE: 1000 TL DOĞALGAZ VE ELEKTRİK FATURA DESTEK ÖDENEĞİNİ ALMAYI UNUTMAYIN



Geçen yıl açıklanan başlıklar arasında olan işverenler, özel sektörde çalışan işçilere ısınma giderleri için 1.000 TL'ye kadar destek sağlayacak. Milyonlarca vatandaşı sevindiren bu yardım ödeneğinin detayları konuşuluyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pek çok aile destek olmak ve kalkınmalarını sağlamak amacıyla destek ödemeleri başlatırken, doğalgaz ve elektrik fatura destek ödeneği pek çok aileye adeta ilaç gibi gelmeye başlamıştı.

İhtiyaç sahibi birçok aileye maddi olarak destek olmak amacıyla yapılan devlet destek ödemeleri yapılıyorken, bu yardımların yanı sıra elektrik ve doğalgaz fatura desteği de birçok vatandaşın yükünü hafifletti.

Resmî gazetede yayınlanan kararın ardından işverenlerin çalışanlarına verdiği ısınma yardımları gündeme gelmeye başladı. İşte o detaylar...

1000 TL'YE KADAR DESTEK ÖDENEĞİ YAPILACAK

Milyonlarca işverenin çalışanlarına yapacağı elektrik ve doğalgaz destek ödemeleri durumu artık belirlendi. 30.06.2023 tarihine kadar sürecek projeyle alakalı Resmi Gazete ‘de yayımlanan şöyle:

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılan aylık 1.000 Türk lirasını aşmayan ödemeler, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre prime esas kazanca dâhil edilmez ve bu tutar üzerinden 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gelir vergisi hesaplanmaz.

(2) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilidir.”

EDİTÖR
Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ