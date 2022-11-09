EKONOMİ
09 Kasım 2022 - 16:22

Çalışanlara her ay 1.326 TL + 1000 TL ödenecek: Karar Resmi Gazete'de!

Resmi Gazete'nin 9 Kasım 2022 tarihli sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla torba yasa yürürlüğe girdi. Buna göre çalışanlara her ay 2.326 TL ek ödeme yapılacak.

EKONOMİ
09 Kasım 2022 - 16:22
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Çalışanlara her ay 1.326 TL + 1000 TL ödenecek: Karar Resmi Gazete'de!


Milyonlarca kişinin beklediği içerisinde çeşitli düzenlemelerin yer aldığı torba yasa Resmi Gazete’nin 9 Kasım 2022 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Başta 52 madde içeren torba yasada bir takım değişiklikler yapılarak madde sayısı 49’a düşürülmüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren torba yasa içerisinde milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir madde de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından daha önce yapılan açıklamalarda, çalışanlara maaş zamlarına ek olarak yemek ve ısınma yardımı yapılacağı açıklanmıştı. Bugüne gelindiğinde ise karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre çalışanlara her ay hem yemek yardımı hem de ısınma yardımı yapılacak.

Çalışanlara 1530 TL yemek, 1000 TL ısınma desteği verilecek



Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile milyonlarca çalışana müjdeli haber verildi. 2022 yılının başından bu yana hayat pahalılığı ile mücadele eden çalışanlara devlet desteği yeni yıl öncesi geldi. Torba yasa içerisinde yer alan ve kabul edilen düzenlemeye göre, çalışanlara günlük 51 TL yemek parası ve aylık 1000 TL ısınma yardımı yapılacak.

Yeni düzenleme ile işverenler artık çalışanlarına elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma harcamalarına karşılık olarak aylık 1000 TL ödeme yapacak. İşverenlerin yapacağı bu ödeme vergiden düşülecek ve böylelikle hem işçiler hem de işverenler büyük bir yükten kurtulmuş olacak.

İşverenin başvuru yapması gerekecek

Resmi Gazete’de yer alan düzenlemede, işçinin çalışılan günlere ait bir günlük yemek ücretinin 51 TL’yi aşmayan kısmı istisna kapsamına dahil edildi. Böylelikle çalıştığı yerden yemek kartı almayan çalışanlar için de yemek parası yardımı yapılacağı kesinleşmiş oldu. Çalışanlar haftada bir gün izin kullanıyorlarsa bir aylık yemek bedeli olarak 1.326 TL alacaklar. Haftada iki gün çalışmayanların alacağı ücret ise 1.122 lira olmaktadır.

Torba yasada yer alan geçici maddeye göre çalışanlara ayrıca işverenleri tarafından aylık en fazla 1000 TL ısınma yardımı da yapılacak. İşçilerin bu yardımlardan yararlanabilmesi için işverenlerinin başvuru yapması gerekiyor. İşverenler gerekli başvuruları yaptıkları takdirde işçilerine aylık en fazla 1.530 TL yemek parası ve 1000 TL ısınma yardımı ödeyecek. İşverenlerin yapacağı bu ödemeler vergi istisnası kapsamında yer alacak ve vergiden düşülecek.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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