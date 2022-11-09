Çalışanlara her ay 1.326 TL + 1000 TL ödenecek: Karar Resmi Gazete'de!

Milyonlarca kişinin beklediği içerisinde çeşitli düzenlemelerin yer aldığı torba yasa Resmi Gazete’nin 9 Kasım 2022 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Başta 52 madde içeren torba yasada bir takım değişiklikler yapılarak madde sayısı 49’a düşürülmüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren torba yasa içerisinde milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir madde de yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından daha önce yapılan açıklamalarda, çalışanlara maaş zamlarına ek olarak yemek ve ısınma yardımı yapılacağı açıklanmıştı. Bugüne gelindiğinde ise karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre çalışanlara her ay hem yemek yardımı hem de ısınma yardımı yapılacak.
Çalışanlara 1530 TL yemek, 1000 TL ısınma desteği verilecek
Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile milyonlarca çalışana müjdeli haber verildi. 2022 yılının başından bu yana hayat pahalılığı ile mücadele eden çalışanlara devlet desteği yeni yıl öncesi geldi. Torba yasa içerisinde yer alan ve kabul edilen düzenlemeye göre, çalışanlara günlük 51 TL yemek parası ve aylık 1000 TL ısınma yardımı yapılacak. Yeni düzenleme ile işverenler artık çalışanlarına elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma harcamalarına karşılık olarak aylık 1000 TL ödeme yapacak. İşverenlerin yapacağı bu ödeme vergiden düşülecek ve böylelikle hem işçiler hem de işverenler büyük bir yükten kurtulmuş olacak.