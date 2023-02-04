Çalışanlara kallavi zam! Yüzde 90'lık zam sonrası yeni maaşlar belli oldu: İşçiler sevinçten çıldırdı!













"BÜYÜK BAŞKAN"

"SİZ ÇALIŞIN GERİSİ TEFERRUAT"

Amasya belediyesinde çalışan taşeron maaş zammı aldı. Alınan kararla belediye görevlilerinin maaşları 15000 ile 16000 Türk Lirası arasında olacak.Belediyede çalışan şirketlerin ve kadrolu çalışanların maaşlarını belirleyen toplu sözleşme imzalandı. Şirketin çalışan sayısının yüzde 35, kadrolu çalışan sayısının ise %90 oranında artırılmasına karar verildi.Zam kararıyla "Büyük Başkan" sloganları atan çalışanları tarafından yürekten alkışlanan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, emeğinin karşılığını alan çalışanlarına iyi dileklerde bulundu. Sarı, şirket çalışanlarına Ramazan ve Kurban Bayramı'nda bin TL, normal çalışanlara Ramazan'da 1500 TL, Kurban Bayramı'nda 2 bin TL bayram tatili ödeneği verileceğini de söyledi.MHP’li Sarı, belediye çalışanlarının maaşlarının anında ödeneceğini vurgulayarak, “Ne yaptıysak sizin için, Amasya’nın faydası için yaptık. Helal lokma için herkes işini yapacak. Halk size teşekkür edecek, halk size dua edecek. Sizin maaşlarınızı ödeyebilmek için her gün hesaplar yapıyoruz. Siz çalışın, gayret edin gerisi teferruat” ifadelerine yer verdi. Sarı ile sözleşme imzalayan Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, “Belediyemizin tüm imkânları kullanılarak sınırları belirlenen bu toplu sözleşmeyi iyi bir toplu sözleşme olarak görüyorum. Eğer imzaladığınız sözleşmeden sonra ücretinizi zamanında alıyorsanız, işten çıkarılmıyorsanız, iş yerlerinde kardeşlik varsa bu sözleşme iyi bir toplu iş sözleşmesidir” dedi.