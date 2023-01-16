Çalışanlara müjdeli haber! İş hayatında Avrupa modeli başlıyor: Artık ücretsiz verilecek!













İnsanlar her gün çalışmaktan yorgun düşüyorlar ve bu durum ister istemez hem iş hayatına hem de özel hayata yansıyor. Sürekli olarak çalışanlar uzun süredir izin kullanmayanlar bu habere sevinecekler.Çalışanların iş yükü oldukça yüksek ve yıllık izin kullanma olasılıkları düşük olduğu için çalışan insan bir izin beklentisi içinde maalesef olamıyor. Özellikle son yıllarda maddi sıkıntıların artması nedeniyle çalışanların nefes almadan çalışmaları oldukça yorucudur. Bu nedenle çalışan kişide çalışma performansı düşer ve çalışanlar bu durumdan şikâyet ederler. Bu nedenle herkes yıllık tatilin gerekliliği konusunda hemfikirdir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına göre 5 yıldır izinsiz çalışanlar nihayet ihtiyaç duydukları izinlere bedava kavuşacak! Bu yapılan açıklamaya göre yıllarca izinsiz çalışmanın akıl karı olmadığı vurgulanarak hem özel sektörde hem de kamuda çalışanlara ücretsiz izin verilmesi kesinlikle gerekli görülüyor. Şu sıralar ekonomik zorluklar yaşayan Türkiye bu sorunları çözmeye çalışırken, bir taraftan da ,İşçiler işverenlerin aşırı iş yükünden zarar görmeye başladı. Bu konuda Yargıtay kararı ile izin kullanılması durumunda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak. Böylece yıllık izin isteyen çalışanların bu arzuları yerine getirilmiş olacak.