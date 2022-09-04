Çalışanlara müjdeli haber verildi! Maaş promosyonlarında artış yaşanacak













Bankaların çalışanlara yaptığı maaş zamlarında enflasyon düzeltmesine ilişkin başvurular, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından incelendi. KDK'nın basın açıklamasına göre, bir çalışan KDK'dan 2021 yılında birçok kurum ve bir banka ile imzalanan maaş artış sözleşmesini enflasyon ve büyüme, ekonomik gelişme nedeniyle 3 yıl uzatmasını istedi.Talepte, sözleşmenin imzalanmasından sonra dünya ekonomik gelişmelerine bağlı olarak enflasyon oranının arttığı, enflasyondaki artışa göre bankanın terfi tutarının artırılması talebi ve işçilere tek geçişte ödenecek farkın sözleşmeye göre ödeneceği belirtiliyor. Enflasyon ılımlı hale getirilirse, banka promosyonlarını artıracaktır. Ayrıca geçtiğimiz saatlerde Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sözleşmeli, meslek kanunu, öğretim yılına hazırlık ödenekleri ve promosyon konularını görüştü.