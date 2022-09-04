YAŞAM
04 Eylül 2022 - 00:19

Çalışanlara müjdeli haber verildi! Maaş promosyonlarında artış yaşanacak

Bankalar tarafınca emekli ve çalışanlara sağlanan banka promosyonu için yeni gelişmeler yaşandı . Maaş promosyonunda yeni bir artış olabilir. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz…

YAŞAM
04 Eylül 2022 - 00:19
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Çalışanlara müjdeli haber verildi! Maaş promosyonlarında artış yaşanacak


Bankaların çalışanlara yaptığı maaş zamlarında enflasyon düzeltmesine ilişkin başvurular, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından incelendi.

KDK'nın basın açıklamasına göre, bir çalışan KDK'dan 2021 yılında birçok kurum ve bir banka ile imzalanan maaş artış sözleşmesini enflasyon ve büyüme, ekonomik gelişme nedeniyle 3 yıl uzatmasını istedi.



Talepte, sözleşmenin imzalanmasından sonra dünya ekonomik gelişmelerine bağlı olarak enflasyon oranının arttığı, enflasyondaki artışa göre bankanın terfi tutarının artırılması talebi ve işçilere tek geçişte ödenecek farkın sözleşmeye göre ödeneceği belirtiliyor.

Enflasyon ılımlı hale getirilirse, banka promosyonlarını artıracaktır.

Ayrıca geçtiğimiz saatlerde Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sözleşmeli, meslek kanunu, öğretim yılına hazırlık ödenekleri ve promosyon konularını görüştü.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
İlginizi Çekebilir
TOKİ sosyal konutlarının taksit tutarı belli oldu!
TOKİ sosyal konutlarının taksit tutarı belli oldu!
HES barajında erkek cesedi bulundu
HES barajında erkek cesedi bulundu
Zincir marketlerin bu oyununa dikkat! Raftaki etiketin fiyatı kasada değişiyor!
Zincir marketlerin bu oyununa dikkat! Raftaki etiketin fiyatı kasada değişiyor!
İşte dünyanın en büyük balığı Arapayma! Arapayma balığı ne zaman avlanılır? Balık değil bir canavar!
İşte dünyanın en büyük balığı Arapayma! Arapayma balığı ne zaman avlanılır? Balık değil bir canavar!
HDP’li Semra Güzel tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi
HDP’li Semra Güzel tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi
Sağanak yağışta AVM’nin tavanı çöktü: 1 yaralı
Sağanak yağışta AVM’nin tavanı çöktü: 1 yaralı
Son Haberler
Galatasaray transfere hız verdi! Icardi'den sonra o isim taraftarı heyecanlandırdı
Galatasaray transfere hız verdi! Icardi'den sonra o isim taraftarı heyecanlandırdı
TOKİ sosyal konutlarının taksit tutarı belli oldu!
TOKİ sosyal konutlarının taksit tutarı belli oldu!
Türk geni taşıyan Halsey’in İstanbul konserine sayıldı günler kaldı
Türk geni taşıyan Halsey’in İstanbul konserine sayıldı günler...
Çağlar Söyüncü, Süper Lig yolcusu
Çağlar Söyüncü, Süper Lig yolcusu
Kadıköy’de maçı 38 bin 802 taraftar izledi
Kadıköy’de maçı 38 bin 802 taraftar izledi
Pedro ilk golünü attı
Pedro ilk golünü attı
Fenerbahçe, 3 puanı 2 golle aldı
Fenerbahçe, 3 puanı 2 golle aldı
HES barajında erkek cesedi bulundu
HES barajında erkek cesedi bulundu
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama
Teşkilat dizisinden bomba haber! Teşkilat dizisinin başrolü değişti! Teşkilat dizisinin yeni başrolü
Teşkilat dizisinden bomba haber! Teşkilat dizisinin başrolü değişti!...
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 'Kız Kulesi' açıklaması
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 'Kız Kulesi'...
Ambulans uçak 3 kişiyi Ankara ve Antalya'ya taşıdı
Ambulans uçak 3 kişiyi Ankara ve Antalya'ya taşıdı
Kanal D gündüz kuşağında değişikliğe gitti! İşte Kanal D gündüz kuşağı yayın akışı
Kanal D gündüz kuşağında değişikliğe gitti! İşte Kanal D gündüz...
Cem Yılmaz'ın yeni filminde rol alacak oyuncular belli oldu! İşte Do Not Disturb filmi oyuncu kadrosu!
Cem Yılmaz'ın yeni filminde rol alacak oyuncular belli oldu! İşte...
Bill Gates yine rahat durmuyor! Bill Gates'ten ortalığı karıştıracak paylaşım! Sivrisinekleri biyolojik silah olarak kullanacak!
Bill Gates yine rahat durmuyor! Bill Gates'ten ortalığı karıştıracak...