DÜNYA
18 Kasım 2022 - 11:45

Çalışanları ofise almıyor!

Twitter çalışanlarına, şirketin ofis binalarının derhal geçerli olmak üzere geçici olarak kapatılacağı ve 21 Kasım Pazartesi günü yeniden açılacağı söylendi. Elon Musk'ın bu kararının sebebi ise bilinmese de söylentilere göre, Elon Musk'ın şirketteki çalışanlara "yüksek yoğunlukta uzun saatler" için onay vermeleri ya da ayrılmaları çağrısında bulunmasının ardından çok sayıda personelin işten ayrıldığına dair haberler ortada dolaşıyor. Şirkette ise bir kaos ortamının hakim olduğu Musk'un olası çalışan eylemlerini engellemek için bu önlemi aldığı ve tüm şirket verisini bu sürede taratacağı konuşuluyor.

DÜNYA
18 Kasım 2022 - 11:45
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Çalışanları ofise almıyor!


Twitter çalışanlarına, şirketin ofis binalarının derhal geçerli olmak üzere geçici olarak kapatılacağı ve 21 Kasım Pazartesi günü yeniden açılacağı söylendi.

Elon Musk'ın bu kararının sebebi ise bilinmese de söylentilere göre, Elon Musk'ın şirketteki çalışanlara "yüksek yoğunlukta uzun saatler" için onay vermeleri ya da ayrılmaları çağrısında bulunmasının ardından çok sayıda personelin işten ayrıldığına dair haberler ortada dolaşıyor. Şirkette ise bir kaos ortamının hakim olduğu Musk'un olası çalışan eylemlerini engellemek için bu önlemi aldığı ve tüm şirket verisini bu sürede taratacağı konuşuluyor.



 

twitter

Mailde uyarı da yapıldı

Çalışanlara yapılan ofise gelmeyin bildirisi içerisinde "Lütfen gizli şirket bilgilerini sosyal medyada, basınla ya da başka yerlerde paylaşmaktan kaçınarak şirket politikasına uymaya devam edin."uyarısının da yer aldığı bildirildi.

Twitter'ın ofislerinin kapatıldığına dair mesajın gönderilmesinin ardından Twitter'ın kapanmanın eşiğine geldiğine dair endişelerle ilgili bir soruya yanıt olarak Musk bir tweet attı:

"En iyi insanlar kalıyor, bu yüzden çok endişeli değilim".

Musk ayrı paylaşımlarında bir kafatası ve çapraz kemik emojisi ve üzerinde Twitter logosu bulunan bir mezar taşını gösteren bir meme tweetledi.

https://twitter.com/elonmusk/status/1593459801966538755?s=20&t=Lw5qIvgtEIVxgsQYQ29lgA

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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