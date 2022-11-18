Twitter çalışanlarına, şirketin ofis binalarının derhal geçerli olmak üzere geçici olarak kapatılacağı ve 21 Kasım Pazartesi günü yeniden açılacağı söylendi. Elon Musk'ın bu kararının sebebi ise bilinmese de söylentilere göre, Elon Musk'ın şirketteki çalışanlara "yüksek yoğunlukta uzun saatler" için onay vermeleri ya da ayrılmaları çağrısında bulunmasının ardından çok sayıda personelin işten ayrıldığına dair haberler ortada dolaşıyor. Şirkette ise bir kaos ortamının hakim olduğu Musk'un olası çalışan eylemlerini engellemek için bu önlemi aldığı ve tüm şirket verisini bu sürede taratacağı konuşuluyor.
DÜNYA
18 Kasım 2022 - 11:45
Çalışanları ofise almıyor!
Twitter çalışanlarına, şirketin ofis binalarının derhal geçerli olmak üzere geçici olarak kapatılacağı ve 21 Kasım Pazartesi günü yeniden açılacağı söylendi. Elon Musk'ın bu kararının sebebi ise bilinmese de söylentilere göre, Elon Musk'ın şirketteki çalışanlara "yüksek yoğunlukta uzun saatler" için onay vermeleri ya da ayrılmaları çağrısında bulunmasının ardından çok sayıda personelin işten ayrıldığına dair haberler ortada dolaşıyor. Şirkette ise bir kaos ortamının hakim olduğu Musk'un olası çalışan eylemlerini engellemek için bu önlemi aldığı ve tüm şirket verisini bu sürede taratacağı konuşuluyor.
DÜNYA
18 Kasım 2022 - 11:45
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