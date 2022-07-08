Çalışanların günlük yemek ve yol ücretleri artırıldı! Temmuz 2022 yemek ve ulaşım bedeli istisna tutarları













"Yol ücretlerinde yüzde 79.41 oranında artış"

Yol ücretine yüzde 50 zam

Türkiye'de milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren önemli bir karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yayınlanan karar göre şirketler kendi bünyeleri içerisinde çalışanlarına yemek ve ulaşım bedeli vermiyor ise çalışanlara verecekleri bu bedellerdeki miktarlar yeniden güncellenerek sağlanacak. Söz konusu karar ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, çalışan vatandaşların refah seviyelerine önemli katkılar sağlamaya devam ettiklerini belirterek, yapılan yeni düzenlemelerle birlikte de bu katkıları sürdüreceklerini söyledi. Bu kapsamda çalışanların 2022 Temmuz ayı itibariyle yemek ve ulaşım bedeli istisna tutarlarının değişiklikler aktarıldı.Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe sokulan yeni karara göre, bugünden itibaren işyerleri kendi bünyesinde çalışan personeline yemek veriyor ise ona günlük yemek ücreti olarak verdiği 34 lirayı 51 liraya yükseltecek. Bu kapsamda haftanın 6 günü çalışan bir işçi, işyerinden ayda asgari olarak 1224 lira kadar yemek parası alması gerekecek.Diğer taraftan, yemek ücretinin yanı sıra işyerleri çalışanlarının yol ücretlerinde de artışa gidecek. Alınan yeni karara göre işyeri personeli için servis karşılamıyor ise günlük olarak 17 lira olarak verdiği yol ücretini yeni karar gereği 25,5 liraya yükseltecek. Bu kapsamda yol ücretinde de yüzde 50 artış yapıldığı anlaşılıyor. İşyeri çalışanı, haftanın 6 günü çalışması var sayılırsa, ay sonunda asgari olarak 612 lira yol parası alması gerekiyor. Söz konusu karar, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak.