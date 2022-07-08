Türkiye'de milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren önemli bir karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yayınlanan karar göre şirketler kendi bünyeleri içerisinde çalışanlarına yemek ve ulaşım bedeli vermiyor ise çalışanlara verecekleri bu bedellerdeki miktarlar yeniden güncellenerek sağlanacak. Söz konusu karar ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, çalışan vatandaşların refah seviyelerine önemli katkılar sağlamaya devam ettiklerini belirterek, yapılan yeni düzenlemelerle birlikte de bu katkıları sürdüreceklerini söyledi. Bu kapsamda çalışanların 2022 Temmuz ayı itibariyle yemek ve ulaşım bedeli istisna tutarlarının değişiklikler aktarıldı.
GÜNDEM
08 Temmuz 2022 - 14:32
Çalışanların günlük yemek ve yol ücretleri artırıldı! Temmuz 2022 yemek ve ulaşım bedeli istisna tutarları
Resmi Gazete'nin bugün yayınlanan sayısında yer alan kararla birlikte çalışanları günlük yemek ve yol ücretlerinde vergiden istisna olarak tutulan alt limitte yükseltmeye gidildi. İşte, 2022 Temmuz, yeni yemek ve ulaşım bedeli istisna tutarları..
GÜNDEM
08 Temmuz 2022 - 14:32