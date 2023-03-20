Çalışanların maaşı bir yükselecek pir yükselecek! Taban maaş o rakam olabilir: Akılları baştan alan duyuru!













TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMELERİ TEKRARDAN BAŞLADI

TABAN MAAŞ BRÜT OLARAK İSTENİLDİ

SENDİKALAR ZAMMI YÜZDE 45'TEN AÇTI

SOSYAL HAKLAR VE TEDİYE ÖDEMELERİ DE SÖZLEŞME TALEBİNDE YER ALDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İşçi Sendikaları Merkez Sendikası (TÜRK-İŞ) ve İşçi Hakları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ile yapılan toplu iş sözleşmesi beyannamesine devam edildi. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in 2023 yılı kamu toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolünde müzakerelerin devam ettiğinin belirtildiği taleplerine ilişkin bir metin yayınlandı. Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, enerji santralleri, kömür şirketleri, üniversiteler, hastaneler, kamu kurumları başta olmak üzere birçok kamu kurum ve kuruluşunda çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 tarihli Kamu Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü'nün uygulanmasını şart koşuyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ gerekliliklerinin Bakanlığa gönderilmesinde taban maaş dikkatleri üzerine çekti.Büyük deprem felaketi nedeniyle bir süredir ertelenen Kamu Sektöründe Toplu Sözleşmelere İlişkin 2023-2024 Çerçeve Sözleşmesi Protokolü görüşmeleri yeniden başladı. İşçi sınıfı TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ tarafından temsil edilmektedir; Kamu sektörü, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı ile Türkiye Ağır Sanayi ve Hizmet-Devlet İşverenleri Sendikası (TÜHİS) tarafından temsil edildi. Toplantıda taleplerin masaya yatırıldığı toplantının ardından TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ücret beklentilerini kamuoyu ile paylaştı.TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in yayınladığı talepler incelendiğinde, iki sendikanın kamu çalışanlarının brüt 15 bin TL'den aşağı maaş almamasını istediği ortaya çıktı. Tüm maaşlardan yüzde 15 oranında sosyal vergi talep eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, gerekli yıllık artışı da belirtti.TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ toplu iş sözleşmesine dayalı zam konusunda da bilgi veren taleplerini sunarken; "Yaşam ödeneği artırıldıktan sonra toplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihindeki (ay/gün/saat) brüt ücrete, yürürlük tarihinden itibaren ilk altı ay için yüzde 45 oranında zam yapılır." TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ altı ay daha çıplak brüt ücrete yüzde 5 zam talep etmektedir.Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki çalışanlara geçim desteği olarak 2023'te ayda 2 bin 500 lira, 2024'te 3 bin 500 lira net ödemeyi şart koşan TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'e de 2018 sayılı kanuna göre ödeme yapılıyor. 6772 sayılı Kanunla, ödemelerin tüm yan haklara sahip çalışanlara yani; Belediye Şirketleri ve İl Özel İdare Kuruluşları. Fazla gün sayısına ilişkin olarak sendikalar, 60 günden az olan işlerde 60 günde tamamlanmasını talep etmektedir.