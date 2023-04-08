Çalışanların maaşlarına okkalı zam yapıldı! O tarihten itibaren 1735 TL zamlı ödenecek: Listeye bakan sevinçten delirdi







O PERSONELE BÜYÜK ZAM







Bu sefer de Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin yüzü güldü! Son yapılan zamlar bütün personeli etkiledi. Peki Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ne kadar zam yapıldı? Kimler zamdan faydalanacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Geçtiğimiz günlerde emekli maaşlarına yapılan 2 bin TL zam sonrasında herkesin gözü kulağı yeni zamlardaydı. Bu sefer zam haberi Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin yüzünü güldürdü. Gelen son haberlere göre TSK personelinin maaşlarına 1.735 TL zam yapıldı. Zamlar Nisan ayından itibaren geçerli olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli için özlük hakları ile ilgili yapılan yeni değişimler AKP ve MHP çalışmaları ile meclis onayından geçti ve iyileştirme yapıldı.TSK personelinin özlük haklarında yapılan çalışmada son adımlar atıldı ve Nisan ayından itibaren geçerli olmak üzere 1735 TL zam yapıldı. SSK personeli özlük hakları ile ilgili yeni iyileştirmeden binbaşı ve astsubayların ve uzman çavuşların maaşlarında en az 1.300 TL, en fazla 1.735 TL olmak üzere zam artışı olacak. Teklif bu hafta içinde Milli Savunma komitesinde de değerlendirilecek. Teklif kapsamında 24 senelik çalışma süresini dolduran kıdemli binbaşı ve erbaşların maaşlarında iyileştirme olacak. Yeni karar kabul edilirse 134.344 emekli, muvazzaf, astsubay maaşlarında 1.300 TL artış olacak. Ancak bu artışın 1.735 TL'ye kadar yükselmesi de tahmin ediliyor. Meclis onayından geçmesi beklenen teklifin Resmi Gazete aracılığıyla yayımlanarak Nisan ayından itibaren geçerli olması bekleniyor.