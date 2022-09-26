GÜNDEM
26 Eylül 2022 - 14:21

Çalışanların yemek ödemelerinde flaş değişiklik! Yemek kartlarındaki ücretler nakite çevrilecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemek fiyatlarına ilişkin yeni düzenlemeyi açıkladı. Erdoğan, çalışanların artık yemek ödemelerini kart yerine nakit olarak alabileceklerini duyurdu.

GÜNDEM
26 Eylül 2022 - 14:21
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Çalışanların yemek ödemelerinde flaş değişiklik! Yemek kartlarındaki ücretler nakite çevrilecek!


Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası'nın 140. Yıl Özel Ödülleri Töreni’ne katıldı ve burada bir konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında çalışanların yemek kartlarındaki ücretlerle ilgili yeni bir düzenlemeye gideceklerini açıkladı.

Çalışanlara nakit olarak ödenecek olan yemek tutarlarının vergi istisnasının kapsamında alınacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayından beri çalışanlara ödenen yemek paralarının vergi istisnalarını 34 liradan 51 liraya çıkardıklarını da hatırlattı.



Çalışanların yemek kartlarındaki ücretler nakite çevrilecek

Yemek kartları kaldırılıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemek ödemelerinde restoran ve lokanta gibi yerlerde yemek kartı kullanılma zorunluluğunu kaldırdıklaırnı belirterek nakit olarak ödenen yemek bedellerinin ise bundan sonra vergi istisnası kapsamında olacağını söyledi.

Böylelikle çalışanlara daha fazla alternatif sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlıyoruz yıl sonunda belirlenen yemek bedellerini de değerleme oranlaırna göre tekrar belirleyeceklerini ifade etti.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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