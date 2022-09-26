Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası'nın 140. Yıl Özel Ödülleri Töreni’ne katıldı ve burada bir konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında çalışanların yemek kartlarındaki ücretlerle ilgili yeni bir düzenlemeye gideceklerini açıkladı. Çalışanlara nakit olarak ödenecek olan yemek tutarlarının vergi istisnasının kapsamında alınacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayından beri çalışanlara ödenen yemek paralarının vergi istisnalarını 34 liradan 51 liraya çıkardıklarını da hatırlattı.
GÜNDEM
26 Eylül 2022 - 14:21
Çalışanların yemek ödemelerinde flaş değişiklik! Yemek kartlarındaki ücretler nakite çevrilecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yemek fiyatlarına ilişkin yeni düzenlemeyi açıkladı. Erdoğan, çalışanların artık yemek ödemelerini kart yerine nakit olarak alabileceklerini duyurdu.
GÜNDEM
26 Eylül 2022 - 14:21
EDİTOR
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