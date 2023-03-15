YAŞAM
15 Mart 2023 - 21:30

Çalışırken bol bol çay kahve içenler üzülecek! Tövbe ettiren uyarı geldi: İçinde öyle bir şey bulundu ki!

Bilim insanları kendi ofislerinde kullandıkları mutfak aletlerini araştırarak tehlikeli bakterileri buldu.

YAŞAM
15 Mart 2023 - 21:30
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Çalışırken bol bol çay kahve içenler üzülecek! Tövbe ettiren uyarı geldi: İçinde öyle bir şey bulundu ki!
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Ofis yaşamı boyunca çay içenler için hayal kırıklıklarıyla dolu bir haber geldi. Bilinen o ki herkesin yapmış olduğu çay saatleri büyük tehlikelere yol açmaktaymış. Bilimsel araştırmalar doğrultusunda mutfak eşyalarının tipik olan dışkı yoluyla yayılması mümkün bakteriler olduğu doğrulandı.

Tehlikeli Çay

İngilizler, ofis hayatı boyunca çay hazırlamanın büyük tehlikelere yol açtığını vurguladı. Uzmanlar, işyerinde bulunan toplu mutfak eşyaları incelemesi üzerine büyük miktardaki zararlı bakterileri buldu. Araştırmacılar o zamandan bu yana ofiste çalışan personellerin hijyen standartlarını ciddi şekilde düşünmeleri gerektiğini önerdi.



ofiste çay içmek

Muayeneler boyunca bulunan bakterilerin kanıtı için su ısıtıcıları, buzdolabı kapı kolları, kahve makineleri ve mikrodalga düğmeleri gibi eşyaları incelemiş ve bu eşyalarda türlü böceklerle birlikte, dışkı yoluyla bulaşması mümkün olan bakterileri keşfettiler.

Araştırmanın başında olan Dr. Roberts, kendisinin ve ekibinin ortak ofis mutfaklarından örnek aldıktan sonra bu kanıtları bulduğunu açıkladı. Çalışmalar fazlaca çay ve kahvenin stres hormonlarını arttırdığını, kemik mineral yoğunluğunda düşürmeler yaşattığı, uyku kalitesini kötüleştirdiği, halsizlikle yorgunluğu da tetiklediğini göstermektedir.

Ofiste Tüketilebilecek Sağlıklı İçecekler

• Ilık Su: Su içmek için susamayı beklemek mantıksızdır. Bundan dolayı halsizliğinizi, bitkinliğinizi, yorgunluğunuzu ve baş ağrılarınızı almak için su tüketmelisiniz.

• Yeşil Çay: Düzenli olarak yeşil çay tüketildiği taktirde metabolizma %3-4 oranında hızlı çalışmaktadır. Aynı zamanda yeşil çay tüketimi ağlık kaybına yardımcı olmaktadır.

• Hindiba Kahvesi: Hem sıcaklık hem de kafeinsiz bir kahve lezzeti sunacaktır.

• Tarçınlı Su: Kan şekerini düşürmesinin yanında ağırlık kaybı sağlamaktadır.

• Maça Çayı: Gün boyu enerjik tutunulmasına yardımcı olur.

• Sirkeli Su: 1 litre içme suyunun içerisine 4 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyerek tüketebilirsiniz.

• Ihlamur Çayı

• Sade Maden Suyu

ofiste çay içmek

Düşük Kalorili Smoothie Seçenekleri

Smoothie’ler taze meyve ya da sebzeden oluşan bir besin türüdür. Ofis için yapabileceğiniz tarif de;

- 2 orta boy yeşil elma,

- ¼ limon,

- 4 yemek kaşığı yoğurt,

- 4 dal taze yaprak,

- 1 bardak soğuk su

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EDİTÖR
Cansu Sağlam
Cansu Sağlam
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