Çalışırken bol bol çay kahve içenler üzülecek! Tövbe ettiren uyarı geldi: İçinde öyle bir şey bulundu ki!

Ofis yaşamı boyunca çay içenler için hayal kırıklıklarıyla dolu bir haber geldi. Bilinen o ki herkesin yapmış olduğu çay saatleri büyük tehlikelere yol açmaktaymış. Bilimsel araştırmalar doğrultusunda mutfak eşyalarının tipik olan dışkı yoluyla yayılması mümkün bakteriler olduğu doğrulandı.
Tehlikeli Çayİngilizler, ofis hayatı boyunca çay hazırlamanın büyük tehlikelere yol açtığını vurguladı. Uzmanlar, işyerinde bulunan toplu mutfak eşyaları incelemesi üzerine büyük miktardaki zararlı bakterileri buldu. Araştırmacılar o zamandan bu yana ofiste çalışan personellerin hijyen standartlarını ciddi şekilde düşünmeleri gerektiğini önerdi.
Muayeneler boyunca bulunan bakterilerin kanıtı için su ısıtıcıları, buzdolabı kapı kolları, kahve makineleri ve mikrodalga düğmeleri gibi eşyaları incelemiş ve bu eşyalarda türlü böceklerle birlikte, dışkı yoluyla bulaşması mümkün olan bakterileri keşfettiler. Araştırmanın başında olan Dr. Roberts, kendisinin ve ekibinin ortak ofis mutfaklarından örnek aldıktan sonra bu kanıtları bulduğunu açıkladı. Çalışmalar fazlaca çay ve kahvenin stres hormonlarını arttırdığını, kemik mineral yoğunluğunda düşürmeler yaşattığı, uyku kalitesini kötüleştirdiği, halsizlikle yorgunluğu da tetiklediğini göstermektedir.