Çalışkan Ahmet olarak tanıyoruz onu, bir de şimdi görün... Masum yüzlü yakışıklı Çalışkan Ahmet yıllar sonra bakın nerede ortaya çıktı!

Hababam Sınıfı’nın tek mezunu konuştu











Eski sinema sektörü farklıydı

Ahmet Sezerel Ertem Eğilmez’i anlattı





21 yaşında setlerde boy gösterdi

Eski İstanbul'u anlattı





Eski dostlukları yad etti

Yeni filmler hakkında konuştu





"Günümüzde iyi oyuncular var"

Hababam Sınıfı'nın yakışıklı oyuncularından Çalışkan Ahmet karakterini canlandıran Ahmet Sezerel değişimiyle merak konusu oldu. Yeşilçam filmlerinin unutulmaz isimlerinden olan Ahmet Sezerel, canlandırdığı masum karakterler ile hafızalara kazındı. Türk sineması ve Yeşilçam Usta isimleri arasında yer alan Ahmet Sezerel, aktör yönetmen yardımcısı yönetmen ve fotoğrafçı olarak kendini tanımamaktadır. Hem baba hem de dedi olan usta oyuncu Oya Çınar'a verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Ahmet Sezerel’in yıllar içindeki o değişimi…Türk sinemasında hafızalara kazınan pek çok filmde oyuncu ve yönetmen olarak yer alan Ahmet Sezerel Hababam Sınıfı'nın da ilk ve tek mezunudur.Hababam Sınıfı hakkında sorulan sorulara gülerek yanıt veren Ahmet Sezerel sınıfın tek mezunu olarak diplomanın haklı gururunu yaşadığını ifade etti. Tiyatroya adım atmasıyla her şeyim başladığını ifade eden Sezerel, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu’nda oyunculuğa başladığını ifade etti. Daha sonra Metin Erksan'ın yazıp yönettiği Kadın Hamlet'te Ofelya’yı oynadığını aktaran Sezerel, ardından Şerif Gören'in filmi Darbe’de oynadığını aktardı. Devamında Arzu Film döneminin başladığını aktaran Sezerel, Ertem Eğilmez'in evinde toplandıklarını ve aile gibi olduklarını aktardı.Arzu film ekibine katılması ile her şeyin farklı olduğunu aktaran Sezerel, eskilerde önce tretman yazıldığını ve diyalogların sette yazıldığını ifade etti. Günümüzde dizi ve filmler çekilmeden önce senaryolar tamamlanırken bu sistemin eskiden olmadığını aktaran Sezerel, Eskiden diyalogları Yavuz Turgul, Sadık Şengil, Halit Akçatepe’nin Yazdığını vurguladı. Ertem Eğilmez'in öğlenleri uyuduğunu söyleyen Ahmet Sezerel, uykusundan uyandığında yazılanlara baktığını beğendiği durumda çekime aldığını beğenmezse yırtıp attığını ifade etti.Oya Çınar'ın sorularına cevap veren Ahmet Sezerel, Ertem Eğilmez hakkındaki detayları da anlattı. Ertem Eğilmez'in herkes hakkında bilgi sahibi olduğunu söyleyen Ahmet sezerel, “Kimin ne yapacağını, neyi yapamayacağını. Kendine has bir çalışma tarzı vardı. Saat 2'den öne katiyen başlamazdı çekime. 12'de onun evinde yemek pişerdi. Hepimiz öğle yemeğimizi yerdik. Ardından Ertem Abi bir uykuya yatardı. Sonra 2'de kalkar, film çekmeye başlardı.” dedi.Hababam Sınıfı’nda oynadığı yıllarda 21 yaşında olduğunu aktaran Sezerel, setlerin panayır gibi olduğunu vurguladı. Ahmet Sezerel, “Ertem Abi uyanana kadar biz tüm çocuklar top oynardık, voleybol oynardık. Kemal (Sunal), Halit Abi, Adile (Naşit) Abla da hep bizimle tabii.” şeklinde konuştu. Günümüzdeki oyunculuk anlayışında işi olmayan oyuncunun o gün sete gitmediğini söyleyen Sezerel, geçmişte böyle bir durumun olmadığının altını çizdi. Eskiden oyuncuların çekim olmasa bile herkesin sette olduğunu aktaran Sezerel, Ertem abinin herkesi yanında istediğini dile getirdi.Eskiden Beyoğlu'nda yaşadığını ifade eden Ahmet Sezerel eski İstanbul hakkındaki detayları da paylaştı.Beyoğlu'nun artık Türkiye olmadığını ve çok değiştiğini dile getiren Sezerel, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosun’a gittiğinde hayretler içerisinde kaldığını anlattı. Kalabalıktan yürümediğini dile getiren Sezerel, şu anda yurtdışı için çok ucuz bir ülke olduğumuzu vurguladı. Her yerde yabancı olduğunu vurgulayan Sezerel, “Herhalde pandemi olmasa Türkiye'ye turist yağardı. Biz Beyoğlu'na çıkarken bile çok şık giyinir çıkardık. İnsanların hem davranışlarına yansıyan, hem dışarıdan görünen bir şıklık vardı o zaman.”şeklinde konuştu.Teknoloji ile arasının nasıl olduğu sorulduğunda ara sıra Facebook'tan kim öldü diye baktığını ifade eden Sezerel, çoğu haberi oradan aldığını ifade etti. Birlikte çalıştığı yol arkadaşlarının neredeyse tamamının hayatta olmadığını aktaran Sezerel, “Eski resimler geliyor bazen elime, sayıyorum. 10 kişilik gruptan dört kişi kalmışız sadece. Çok güzel değerlerimizi kaybettik. Hayatta oldukları sürece dostluğumuz hep devam etti. Kemal'le (Sunal) sevgili Ayşen Gruda ile, Münir (Özkul) Abi ile.”dedi. Eski dostları ile birlikte Çiçek Bar’da bir araya geldiğini dile getiren Sezerel, günümüzde bunun da kalmadığını söyledi. Sahibi değişince eski ruhunda ortadan kalktığını anlatan Sezerel, 3 yıl öncesine kadar hayatta kalan kişilerle buluşmaya devam ettiklerini dile getirdi. Eski günleri almak istediklerinde yine bir araya geldiklerini söyleyen Ahmet Sezerel, artık Yakup’ta buluştuklarını aktardı.Günümüzde ekrana gelen filmlerin hepsini izlediğini aktaran Sezerel, yüzde 90’ını saçma bulduğunu vurguladı. Şimdilerde ekranlara yansıyanların ne sinema ne de film olmadığını aktaran Sezerel, aralarında bir kaç tane iyi olduğunu da söyledi. Yüksel Aksu'nun ve Çağan Irmak'ın filmlerini sevdiğini söyleyen Sezerel, sinema sektörüne gönül veren çok fazla insanın olmadığını aktardı. Sezerel, “Babasının evi var mesela, onu sattırıyor. Niye? Ben film yapacağım diye. Film böyle yapılır mı evladım? İnanılmaz kötüler, inanılmaz yani…” dedi. Sinema sektöründe eskiden para kazanamadıklarını vurgulayan Sezerel, Kemal Sunal'ın son dönemde yaptığı bir iki filmin olmaması durumunda ailesine bırakacak servetinin olmadığını söyledi. Ahmet Sezerel, “Biz hiçbirimiz para kazanamadık sinemadan. Şimdikiyle kıyaslayamazsanız bile. Ben şu an aynı fizikle 21 yaşında olsaydım, düşünebiliyor musunuz şimdi kazanılan paraları. Bizde şartlar çok belliydi.” ifadelerini dile getirdi.Günümüzde iyi oyuncular olduğunun da altını çizen Sezerel, Kenan İmirzalıoğlu Kıvanç Tatlıtuğ gibi isimlerin güzel oyunculuk yaptığını söyledi. Bununla birlikte Selin Şekerci’ye de bayıldığını aktaran Sezerel, Pınar Deniz'i de beğendiğini vurguladı. En son Bugünün Saraylısı adlı dizide oynadığını söyle ya Sezerel, son filminin de Gülen Adam olduğunu aktardı. İçine sinen bir iş olması durumunda tek sahne bile olsa gidip oynayacağını aktaran Sezerel, yönetmenlik yapmak istediğini aktardı. Günümüzde kamera karşısına geçtiğinde eski kameraların sesini beklediğini aktaran Ahmet Sezerel, 6 ay Bodrum'da 6 ayda İstanbul'da yaşadığını aktardı. Bodrum'da bir beach işlettiğini söyleyen Sezerel, 36 senedir işletmecilik yaptığını vurguladı.