Çalışma Bakanı'ndan son dakika personel alımı duyurusu! Tam 25.000 kişi istihdam edilecek: Şartlar belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika
açıklaması: 25 bin yeni personel alımı yapılıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son dakika açıklaması yaptı. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada deprem bölgesinde 25 bin yeni işçi alımı yapılacağını söyledi.
Bakan Bilgin, deprem bölgesinde gerekli tedbirlerin hızla hayata geçirildiğini kaydederek, "Bu felaketin meydana getirdiği sorunları aşmak için Türk devleti elinden gelen her şeyi yapıyor. İlk aşamada kurtarma faaliyetleri...Sonra kurtarılan insanları, depremzedeleri bölgede kalacaklarsa onların kalabilecekleri, yaşayacakları çadırları, çadır kentleri, arkasından konteyner kentleri, arkasından yeni hayat alanlarının planlanarak inşaatların bir an önce başlatılması konusunda bir çalışma yapılıyor. Bu çalışmalar çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Birçok yerde temel atma sürecine girilmiştir. Dolasıyla Türk devletinin bu felaket karşısında milletin hizmetinde olduğunu Türk kamuoyu biliyor. Bu konuda da elimizden gelen her türlü çabayı sarf ediyoruz. Sarf etmeye de devam edeceğiz" dedi.
ÇALIŞMA HAYATINDA NORMALLEŞME
Bakan Bilgin, "Esnafların ticaret hayatlarının canlanması konusunda da bizim üzerimize düşen her görevi yerine getireceğiz, her sorunu çözeceğiz. Zaten deprem olur olmaz bölgede biz SGK
üzerinde yani ilaç katılım payını, doktor katılım payını depremzedelerden bunları kaldırmıştık. Bundan sonra da hemen devreye kısa çalışma ödeneğini, nakdi ücret desteğini sunduk. İşletmelerin kendileri üretim faaliyetlerine devam edememe ya da pazarlarını kaybetme ya da sorun yaşama durumlarında onun şartlarını biliyorlar. Bizim İŞKUR'dan ve kurumlarımızdan zaten kendilerine iletiliyor. Bu imkanları doğrudan doğruya çalışma hayatının istifade etmesi için onların önüne koyduk. Müracaatlar başladı, ödemeler yapılıyor" dedi.
EYT
Emeklilik yaşı düzenlemesinin çözüldüğünü iddia etmeye devam eden bakan, "Bu sorun Türkiye'nin 20 yılı aşkın süredir karşılaştığı bir konuydu. Bu çözüldü fakat bunun sevinci buruk bir sevince dönüştü. Bölgemizde de EYT
ya da diğer normal aşamalardan geçerek emekli olmak isteyen vatandaşlarımızın bu taleplerini karşılıyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumunun çalışmaları devam ediyor. Bu konuda kimsenin herhangi bir hak kaybı olmayacaktır. Bunun bilinmesini isterim" ifadelerine yer verdi.
25 BİN İŞÇİ DAHA ALINACAK
Bakan Bilgin, deprem illerindeki en büyük sorunun istihdam olduğunu ve 25 bin yeni işçi alındığını söyledi. Bakan, toplam 50 bin alımdan 25 bininin yapıldığını belirterek, yakın zamanda yeni alım yapılacağını söyleyerek, "Gelir kaybına maruz kalmış olan ailelerin gelir sahibi yapılması. Bu konuda da ilk aşamada 25 bin yeni istihdam gerçekleştirdik. Vali beylerin organizasyonuyla yürüyor bu istihdam. Geliri olmayan aileler tespit edilerek, ikinci 25 bini de bölgede uygulamaya sokacağız. İkinci 25 bin istihdam paketini de açacağız. Dolayısıyla bölgemizin normalleşmesi, ekonomik hayatın normale geçmesi, yeniden başlangıcı teşvik edecek bütün tedbirleri alıyoruz. Bu konuda da hiçbir sınır tanımadan her ihtiyacı karşılamak bizim görevimiz" açıklamasında bulundu.