YAŞAM
01 Kasım 2022 - 13:03

Çalışma belgesi nedir, nereden nasıl alınır? Çalışma belgesi türleri ve cezası

Çalışma belgesi son dönemlerde gündeme gelmeye başlarken kimler tarafından verildiği ve hangi bilgilerin yer aldığı merak edilmektedir. Çalışma belgesi nedir, kimler tarafından doldurulur? Çalışma belge türleri ve cezası haberimizde yer almaktadır

YAŞAM
01 Kasım 2022 - 13:03
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Çalışma belgesi nedir, nereden nasıl alınır? Çalışma belgesi türleri ve cezası


İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğu ve süresini gösteren belge çalışma belgesi olurken türleri ve verilmeme cezasının kadar olduğu merak edilmektedir. Çalışma belgesi nedir? Çalışma belgesi vermeme cezası nedir?

ÇALIŞMA BELGESİ NEDİR?

Firmalar tarafından işe alınacak personeller seçilirken kişilerin önceden nerede çalıştığı ve süresinin yer aldığı bilgiler yer alan belgeye çalışma belgesi adı verilir. Aynı zamanda işçilerin işten ayrılmaları ya da iş değiştirme nedenleri geçmiş döneme ilişkin bilgileri yer almaktadır.

ÇALIŞMA BELGESİ VERMEME CEZASI



İş Kanunu uyarınca işçi ya da zarara uğradığını düşünen yeni işveren tazminat talebi gerekir. Ceza yalnızca belgenin vermemesinin yanı sıra belgenin vaktinde verilmemesi aynı zamanda belgeye doğru bilgilerin yazılmaması istenebilir. İş Kanunu'nun 28. maddesine aykırı olarak çalışma belgesi düzenlenirken yükümlülüğü yerine getirmeyen kişilere 292 TL para cezası tanımlanmaktadır.

ÇALIŞMA BELGE TÜRLERİ

İki farklı şekilde düzenlenen çalışma belgesi içerisinde işin türü ve süresini gösteren ve bunu da alelade çalışma belgesi kullanılır. Bunun yanı sıra ikinci türü ise tam çalışma belgesi veya diğer adıyla bonservis üzerinde işlemler gerçekleşir. Fakat bu tür içerisinde İş Kanunu değil Borçlar kanunu üzerinden düzenlemeler yapılır.

ÇALIŞMA BELGESİNDE OLMASI GEREKEN BİLGİLER

-Ad, soyad

-Kişinin görevi

-İşçinin adresi

-Doğum tarihi

-TC kimlik numarası

Yukarıda belirtilen belgeler çalışma belgesi üzerinde yer almaktadır. Bu belgeleri içeren örnek çalışma belgesi içerisinde işçinin firmada ne kadar süre görev aldığını çalışma belgesi düzenleme tarihi ve işten ayrılma nedenleri bulunur. Çalışma belgesi içerisinde yer almalı ve akabinde eski işveren tarafından kaşe ve imza altına alınarak uygun biçimde teslimi gerekir.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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