Çalışma belgesi nedir, nereden nasıl alınır? Çalışma belgesi türleri ve cezası

İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğu ve süresini gösteren belge çalışma belgesi olurken türleri ve verilmeme cezasının kadar olduğu merak edilmektedir. Çalışma belgesi nedir? Çalışma belgesi vermeme cezası nedir?
ÇALIŞMA BELGESİ NEDİR?Firmalar tarafından işe alınacak personeller seçilirken kişilerin önceden nerede çalıştığı ve süresinin yer aldığı bilgiler yer alan belgeye çalışma belgesi adı verilir. Aynı zamanda işçilerin işten ayrılmaları ya da iş değiştirme nedenleri geçmiş döneme ilişkin bilgileri yer almaktadır.
ÇALIŞMA BELGESİ VERMEME CEZASI
İş Kanunu uyarınca işçi ya da zarara uğradığını düşünen yeni işveren tazminat talebi gerekir. Ceza yalnızca belgenin vermemesinin yanı sıra belgenin vaktinde verilmemesi aynı zamanda belgeye doğru bilgilerin yazılmaması istenebilir. İş Kanunu'nun 28. maddesine aykırı olarak çalışma belgesi düzenlenirken yükümlülüğü yerine getirmeyen kişilere 292 TL para cezası tanımlanmaktadır.