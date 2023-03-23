Çalışmadan maaş almak mümkün! Devlet şartları taşıyanlara her ay 8100 TL maaşı tıkır tıkır ödüyor: O kişilerden biri olabilir misiniz öğrenin













Ücretsiz izne çıkarılanlara kısa çalışma ödeneği ile birlikte işsizlik ödeneği verilmektedir. Bu destek işsizler için çok önemli bir destek olarak görülüyor. Yeni güncellenen bu ödemenin tutarı 8100 Türk Lirasıdır.Türk vatandaşları belirli koşullar altında çeşitli türde devlet sübvansiyonları almaktadır. Bu yardımlardan biri de işsizlik ödeneği olarak bilinir ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından sağlanır. İşsiz vatandaşları maddi olarak desteklemek için işsizlik ödeneği tahsis edilmektedir.Çalışan vatandaşlar çalışırken işsizlik fonuna aylık olarak katkı payı öderler. Bu fon işsiz vatandaşların ihtiyaçlarına adanmıştır. Ancak işsizlik maaşı almanın belirli şartları vardır ve her işsiz vatandaş bu maaşı alamamaktadır. İşsizlik maaşı alabilmek için son 3 yılda en az 600 gün sigortalı olmanız gerekmektedir. Son 3 yılda 900 gün, son 3 yılda 240 gün ve son 3 yılda 1080 gün sigortalı olduysanız 300 gün işsizlik maaşı alırsınız. İşsizlik en fazla 10 ay ödenir, bundan sonra vatandaşın yeniden sigortalanması gerekir. İşsizlik aylığı, işsiz vatandaşlara mali yardımı kolaylaştıran bir sübvansiyondur, ancak belirli koşulların karşılanması gerekir. Vatandaşların işsizlik maaşı alabilmesi için sigortalılık süresine ve çalışma koşullarına dikkat etmesi gerekiyor.