Çalışmayan anneler bu yardımdan faydalanabilir! 1300 TL ödeme yapılacak: Bu şartlara uyan herkes alabilir







1300 LİRALIK YARDIMIN BAŞVURU ŞARTLARI





BAŞVURULAR DETAYLARI AÇIKLANDI.







Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi annelere yönelik devlet yardımlarından biri olarak doğum yardımı hizmeti sunuyor. Bu hizmet kapsamında birinci çocuk için 300 Lira, ikinci çocuk için 400 Lira ve her çocuk için bir defada 600 Lira ödeme yapılıyor. PTT aracılığıyla verilen bu yardımın başvuruları halen alınıyor.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen PTT 1300 Lira yardımının başvuru şartları şunlardır: T.C. vatandaşı olmak, doğum tarihinin 2015 ya da daha yeni olması, bebeğin canlı olarak doğması ve doğumdan sonra sisteme kaydedilmesi gerekmektedir. Yardımdan faydalanacak olanlar arasında maddi durumu pek iyi olmayan ve sosyal güvencesi olmayan anneler yer almaktadır. Ayrıca, PTT 1300 Lira yardımı yoksulluk sınırının altında yaşayan işsiz ve güvencesiz olmayan annelere ödenir. Başvurular için bebeğin canlı doğması gerekmektedir ve bebeğin kimlik bilgileri kaydedildikten sonra Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı'na doğrudan veya e-devlet sisteminden başvuru yapmak mümkündür. Doğum yapan annenin bebeğinin kimliğini çıkardıktan sonra Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı'na giderek kadın doğum için başvuru formu doldurması yeterlidir. Başvuru formu ve istenilen belgeler doldurulduktan hemen sonra kimliğiniz ile birlikte PTT şubesinden ödemenizi alabilirsiniz.PTT 1300 TL yardımı için başvurular, doğumdan sonra Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı'na veya e-Devlet sistemi üzerinden ev adresi ile yapılabilir. Ancak, doğan bebeğin Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS) kaydının olması gerekmektedir. Başvuru sırasında gerekli belgeler ve bilgiler eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır. Başvurunun kabul edilmesi durumunda, ödeme kimliğiniz ile birlikte PTT şubesinden alınabilir.