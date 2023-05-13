Çalışmayan anneler süreyi kaçırmadan başvuru yapsın: 3 bin 700 TL yardım yapılacak!







ÇALIŞMAYAN ANNELERE 3 BİN 700 TL ÖDEME







Çalışmayan annelerin maddi anlamda desteklenmesini sağlamak için yeni bir sosyal destek ödeneği başlatıldı. Tam 3 bin 700 TL ödeme yapılacak! Peki şartlar neler? Başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Çalışmayan annelere maddi anlamda destek sağlanması amacıyla düzenlenen proje kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni bir proje başlatıldı. Yeni çalışmaya göre çalışmayan anneler düzenli olarak her ay 2 bin 59 TL ve 3 bin 708 TL arasında ödeme alacak.Başvuru yapmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve mavi kart sahibi olmamak, annenin 18 yaşını doldurmuş olması, Türkiye içinde ikamet ediyor olmak gerekiyor. Aynı zamanda kiracı olan vatandaşlar, ihtiyaç sahipleri, evden eğitimine devam eden çocuğu olanlar, kronik hastalığı olan anneler de bu ödemelerden faydalanabilecek. Çalışmayan anneler için düzenlenen ödemelere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden online olarak başvurular yapılacak. Başvurusu onaylanan hak sahipleri düzenli olarak her ay ödemelerini alacak.