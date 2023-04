Çalışmayan ev hanımlarına kaymakamlık desteği! 13.200 TL tek seferlik yardım yapılacak: Başvuru şartına dikkat!

BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?











Devlet, birçok farklı alanda yardım ödemeleri yaparken, çalışmayan ve yardıma muhtaç ev hanımlarına yönelik yeni bir yardım programı başlattı. Bu program kapsamında, ev hanımlarına PTT üzerinden her ay 1.100 TL maaş ödemesi yapılıyor. İşte detaylar... Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabiliyor ve maddi imkansızlıklar içinde yaşayan ve hane içinde kişi başı asgari ücretin üçte birinden az geliri olan ev hanımları bu yardımdan faydalanabiliyorlar. Yardım programı, 12 ay boyunca ödeniyor ve ev hanımlarına verilen diğer sosyal yardımlar gibi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirleniyor. Başvurular kaymakamlıklar ya da SYD vakıfları aracılığıyla da yapılabiliyor.Devlet, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla birçok yardım programı uygulamaktadır. Bunlardan biri de çalışmayan ev hanımlarına yönelik yapılan yardımlardır. Bu program kapsamında, ev hanımlarına her ay 1.100 TL maaş ödemesi yapılmaktadır. Ancak, bu yardıma başvuru yapmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Başvuru yapabilmek için ilk şart, ev hanımının çalışamama durumudur. Ayrıca, sigortası olmaması gerekmektedir. Hane halkı geliri de asgari ücretin 3/1 altında olan ev hanımları bu yardımdan yararlanabilirler. Bu şartları taşıyan ev hanımları, başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecekleri gibi Kaymakamlıklar veya SYD vakıf binalarından da yapabilirler. Başvuruların e-Devlet üzerinden yapılması durumunda, TCKN ve şifre ile sisteme giriş yapılması ve Sosyal yardımlar sayfasına gitilmesi gerekmektedir. Bu sayfada, https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru linki arama kısmına kopyalanarak başvuru işlemi başlatılabilir. Eğer hak sahibi olunursa, ev hanımlarına her ay ödenen 1.100 TL maaş ile senede toplamda 13.200 TL ödeme alınabilir. Ayrıca, Sosyal Aile ve Hizmetler Bakanlığı'na da başvuru yaparak bu yardımdan yararlanılabilir. Sonuç olarak, ev hanımlarına yönelik yapılan bu yardım programı, maddi sıkıntı içinde olan ve çalışamayan ev hanımlarına büyük bir destek sağlamaktadır. Bu yardımdan yararlanmak isteyenler, belirtilen şartları sağladıklarından emin olduktan sonra başvurularını yapabilirler.Ev hanımlarına yardım ödemeleri, başvurunun kabul edildiği tarihten itibaren her ay düzenli olarak yapılır. Ancak ödemelerin hangi günlerde yapılacağına dair belirli bir takvim bulunmaktadır. Bu takvim, TCKN'nin son rakamına göre belirlenmektedir. Pazartesi günleri 0 ile biten, Salı günleri 2 ile biten, Çarşamba günleri 4 ile biten, Perşembe günleri 6 ile biten ve Cuma günleri 8 ile biten TCKN'lere sahip olan ev hanımları, ödemelerini hesaplarına kontrol edebilirler. Ev hanımlarına yapılan yardımlar sadece 1.100 TL ile sınırlı değildir. Eşi vefat etmiş ev hanımlarına aylık destek ödemeleri de yapılır. Ayrıca, ev hanımları Aile Destek Programı'ndan faydalanabilirler. Bu program kapsamında, eğitim, sağlık, konut ve sosyal hizmetler gibi birçok alanda destekler sağlanır. Ev hanımları ayrıca çocuk destek bileşeni ödemeleri, doğalgaz ve elektrik tüketim destekleri, gebelik yardımı ve doğum parası gibi diğer yardımlara da başvurabilirler.