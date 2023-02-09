PTT, ihtiyacı olan herkese bir kredi kampanyası başlattığını bildirdi. PTT'den yapılan açıklama da, başvuranların tamamının mağdur olmayacağını ve kredinin kendilerine en kıza sürede sağlanacağı duyurulurken çalışmayan ev hanımlarına bu kapsamda 39.500 TL ödeme sağlanacağı ifade edildi. Bankalar, vatandaşların kredi hizmetlerinden yararlanmak istediklerinde onların genel olarak kredi notlarının uygun olup olmadığına bakarlar. Bu seviye ise genellikle 1200 puan veya daha fazladır. Bu, bankaların müşterilerinden istediği standart kredi puanı olarak bilinir. Vatandaşların bankaların kredilendirme hizmetlerinden yararlanabilmeleri için sadece kredi değerliliğinin bir şartı değildir. Şartlar da bankadan bankaya değişiklik gösterebileceği gibi bu şartlar da değişiklik gösterebilir.
Kredi
09 Şubat 2023 - 10:15
Çalışmayan ev hanımlarına özel yeni paket! PTT ile 39.500 TL alacaklar
PTT, sosyal güvencesi olmayan ve aylık geliri olmayan ev hanımları için kredi kampanyasının başlatıldığını açıkladı.
Kredi
09 Şubat 2023 - 10:15