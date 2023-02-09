Kredi
09 Şubat 2023 - 10:15

Çalışmayan ev hanımlarına özel yeni paket! PTT ile 39.500 TL alacaklar

PTT, sosyal güvencesi olmayan ve aylık geliri olmayan ev hanımları için kredi kampanyasının başlatıldığını açıkladı.

Kredi
09 Şubat 2023 - 10:15
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Çalışmayan ev hanımlarına özel yeni paket! PTT ile 39.500 TL alacaklar


PTT, ihtiyacı olan herkese bir kredi kampanyası başlattığını bildirdi. PTT'den yapılan açıklama da, başvuranların tamamının mağdur olmayacağını ve kredinin kendilerine en kıza sürede sağlanacağı duyurulurken çalışmayan ev hanımlarına bu kapsamda 39.500 TL ödeme sağlanacağı ifade edildi.

Bankalar, vatandaşların kredi hizmetlerinden yararlanmak istediklerinde onların genel olarak kredi notlarının uygun olup olmadığına bakarlar. Bu seviye ise genellikle 1200 puan veya daha fazladır. Bu, bankaların müşterilerinden istediği standart kredi puanı olarak bilinir. Vatandaşların bankaların kredilendirme hizmetlerinden yararlanabilmeleri için sadece kredi değerliliğinin bir şartı değildir. Şartlar da bankadan bankaya değişiklik gösterebileceği gibi bu şartlar da değişiklik gösterebilir.



Çalışmayan ev hanımlarına PTT ile 39.500 TL kredi

PTT'DEN EV HANIMLARINA KREDİ DESTEĞİ

Birçok vatandaş kredi notu şartlarını yerine getiremediği ve diğer bankaların belirlediği şartları sağlayamadığı için bankalardan kredi kullanabiliyorlar. Bu durum karşılanması gereken nakit akışları ile sonuçlanmaktadır. PTT, ev hanımlarının kredi hizmetinden yararlanabilmesi için düzenledikleri kredi programında ev hanımlarının diğer istenen şartları yerine getirmesi gerekmediği açıkladı. Bu kapsamda; ev hanımları kredi başvurusu yaparken yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.

İLK 3 AY GERİ ÖDEMESİZ 120 AY VADELİ KREDİ

PTT'nin ev hanımlarına sunduğu kredi hizmeti, talep eden vatandaşların faydalanabileceği birçok avantaja sahip. PTT'nin geliştirdiği bu özel krediden kredi başvurusunda bulunan haneler yararlanabilmektedir. Aktif kredi başvuruları sonrası geri ödeme 3 ayda başlar ve vade süresi 120 aya kadar uzatılabilir.

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