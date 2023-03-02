Çalışmayan kadınlara devletten büyük kıyak! Şartı taşıyanlar ayda 2000 TL ödeme alacak!

Ev hanımlarına devletten nakit destek sağlanacak. Gereken şartı sağlayan kadınlar her ay verilecek 2 bin liralık nakit para desteği ile ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.
Ek gelir elde etmek veya evine katkı sağlamak isteyen ev hanımlarına, gerekli işlemleri gerçekleştirmeleri durumunda her ay 2 bin liralık maaş verilecek. Aile Bakanlığı tarafından yapılan açıklamadan sonra kampanyanın detayları merakla bekleniyor. Devlet tarafından verilen bu destek için karşılanması gereken şartlar kesinlik kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ev hanımları adına yapılan bu son dakika duyurusu kadınların yüzünü güldürecek. Her ay yatırılacak olan 2 bin liralık bu ödeme sahipleriyle buluşacak. Bu kampanyanın ayrıntıları bakanlıktan gelen açıklamada ilan edildi.