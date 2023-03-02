Finans
02 Mart 2023 - 21:30

Çalışmayan kadınlara devletten büyük kıyak! Şartı taşıyanlar ayda 2000 TL ödeme alacak!

Başvuruda bulunmaları durumunda ev hanımlarına 2 bin liralık nakit para desteği verilecek. Başvuru şartları neler? İşte detaylar...

Finans
02 Mart 2023 - 21:30
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Çalışmayan kadınlara devletten büyük kıyak! Şartı taşıyanlar ayda 2000 TL ödeme alacak!
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Ev hanımlarına devletten nakit destek sağlanacak. Gereken şartı sağlayan kadınlar her ay verilecek 2 bin liralık nakit para desteği ile ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.

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Ek gelir elde etmek veya evine katkı sağlamak isteyen ev hanımlarına, gerekli işlemleri gerçekleştirmeleri durumunda her ay 2 bin liralık maaş verilecek. Aile Bakanlığı tarafından yapılan açıklamadan sonra kampanyanın detayları merakla bekleniyor. Devlet tarafından verilen bu destek için karşılanması gereken şartlar kesinlik kazandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ev hanımları adına yapılan bu son dakika duyurusu kadınların yüzünü güldürecek. Her ay yatırılacak olan 2 bin liralık bu ödeme sahipleriyle buluşacak. Bu kampanyanın ayrıntıları bakanlıktan gelen açıklamada ilan edildi.

Kimler kampanyadan faydalanabilir?

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi kimselere, aylık olarak yardım ödemeleri yapılmakta. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, nakit desteğin bu defa ev hanımlarına verileceğini duyurdu. Eşi hayatını kaybeden ev hanımları, aylık olarak verilen 2 bin liralık bu ödemeden yararlanacak. Bununla birlikte diğer bir şart ise her evde birey başına düşen kazancın, asgari ücretin 3'te 1'inden düşük olmasıdır.

EDİTÖR
Zeynep Sude Yeşil
Zeynep Sude Yeşil
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