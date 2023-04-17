Finans
17 Nisan 2023 - 09:15

Çalışmayan, sigortasız kadınların maaşı devletten! Cumhurbaşkanı duyurdu: 12.000 TL ödenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ev hanımları için sevindirici bir haber açıkladı. Ev hanımlarına 12 bin Türk Lirası ödeme yapılacak ve ayrıca emekli olma hakkı da verilecek. Bu yardımdan faydalanmak isteyenlerin başvuru yapması gerekmektedir. Detaylar haberimizde...

Finans
17 Nisan 2023 - 09:15
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Çalışmayan, sigortasız kadınların maaşı devletten! Cumhurbaşkanı duyurdu: 12.000 TL ödenecek


Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte vaatler gün yüzüne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen törenle seçim beyannamesini açıkladı ve kadınlar için sevindirici bir müjde verdi. Ev hanımlarına emeklilik hakkı tanınacak.

EV HANIMLARA DESTEK HÜKÜMETTEN: 12 BİN TL VERİLECEK

ödeme



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ev hanımlarının emeklilik hakkı kazanacağını duyurdu. Her aileden bir kişiye iş hakkı verilecek ve devlet, ev hanımlarının belirli bir bölümünün emeklilik primini ödeyecek. İsteyen sigortalı ev hanımları cüzi bir prim ödeyerek emekli olabilecekler. Emekli olan ev hanımlarına en az 12 bin Türk Lirası maaş bağlanacak. Ayrıca aile destek paketi ile ilgili detaylar da açıklandı.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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