Çalışmayan, sigortasız kadınların maaşı devletten! Cumhurbaşkanı duyurdu: 12.000 TL ödenecek







EV HANIMLARA DESTEK HÜKÜMETTEN: 12 BİN TL VERİLECEK







Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte vaatler gün yüzüne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen törenle seçim beyannamesini açıkladı ve kadınlar için sevindirici bir müjde verdi. Ev hanımlarına emeklilik hakkı tanınacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ev hanımlarının emeklilik hakkı kazanacağını duyurdu. Her aileden bir kişiye iş hakkı verilecek ve devlet, ev hanımlarının belirli bir bölümünün emeklilik primini ödeyecek. İsteyen sigortalı ev hanımları cüzi bir prim ödeyerek emekli olabilecekler. Emekli olan ev hanımlarına en az 12 bin Türk Lirası maaş bağlanacak. Ayrıca aile destek paketi ile ilgili detaylar da açıklandı.