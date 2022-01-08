Çalıştırdığı takımdan ayrılan Slaven Bilic Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Fenerbahçe yönetiminin ısrarla istediği Slaven Bilic'in çalıştırdığı Beijing Guoan takımından ayrıldığı öğrenildi. Beijing Guoan yönetimi ile karşılıklı anlaşma dahilinde sözleşmesini sonlandıran Bilic'in Fenerbahçe'ye geleceği kulislerin en çok konuşulan konusu oldu.
Bir dönem Beşiktaş'ın teknik direktörlük görevini üstlenen ve kariyeri boyunca da Hırvatistan Milli Takımı'nın da teknik hoca sorumluluğunu alan Bilic, sırasıyla ülkesinin Hajduk Split, Rusya'nın Lokomotiv Moskova, İngiltere'nin West Ham United ve West Bromwich Albion ile Suudi Arabistan'ın El-İttihad ekiplerinin teknik direktörlük görevini de başarıyla tamamladı.
Son olarak Çin Süper Lig'inin Beijing Guoan'ın başına geçen ve 1 yıldır takımın başında olan 53 yaşındaki teknik direktörün Fenerbahçe'nin kapsamında olduğu ve takımın başına geçebileceği söyleniyor.
Bir dönem Beşiktaş'ın teknik direktörlük görevini üstlenen ve kariyeri boyunca da Hırvatistan Milli Takımı'nın da teknik hoca sorumluluğunu alan Bilic, sırasıyla ülkesinin Hajduk Split, Rusya'nın Lokomotiv Moskova, İngiltere'nin West Ham United ve West Bromwich Albion ile Suudi Arabistan'ın El-İttihad ekiplerinin teknik direktörlük görevini de başarıyla tamamladı.
Son olarak Çin Süper Lig'inin Beijing Guoan'ın başına geçen ve 1 yıldır takımın başında olan 53 yaşındaki teknik direktörün Fenerbahçe'nin kapsamında olduğu ve takımın başına geçebileceği söyleniyor.