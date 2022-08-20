MAGAZİN
20 Ağustos 2022 - 14:50

Cam sebilden şerbet içmeye çalışan Aslı Bekiroğlu, büyük kaza atlattı!

Cam sebilden şerbet içmek isterken talihsiz bir kaza yaşayan Aslı Bekiroğlu'nun yüzünde cam sebil patladı. Bekiroğlu'nun başına gelen kazayla yapacağı şaka tatsız bitmek zorunda kaldı.

MAGAZİN
20 Ağustos 2022 - 14:50
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Cam sebilden şerbet içmeye çalışan Aslı Bekiroğlu, büyük kaza atlattı!


Başarılı oyuncu Aslı Bekiroğlu, ünlü yönetmen Mustafa Kotan ile bir şaka yapmaya çalıştı. 27 yaşındaki oyuncunun şakası ise talihsiz kazayla sonuçlandı.

Sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı paylaşımlarla sürekli gündemde yer alan Aslı Bekiroğlu, Mustafa Kotan'ın tuttuğu cam sebilden şerbet içmek istedi. Oyuncu sebilin musluğunu sert bir şekilde çevirince olanlar oldu.



Aslı Bekiroğlu

Cam sebil yüzünde patladı!

Aslı Bekiroğlu, sebilin musluğunu çevirir çevirmez, camdan yapılan sebil bir anda genç oyuncunu yüzünde patladı. Büyük tehlike atlatan güzel oyuncu neye uğradığını şaşırırken, şaka amaçlı başladıkları olay tatsız sonuçlanmak zorunda kaldı.

Aslı Bekiroğlu

Aslı Bekiroğlu, bilindiği üzere Haziran ayında bir davete katılmış ve orada Barış Akarsu'nun hayatının konu edileceği film projesini anlatırken kendisine sorulan sorulara gülerek yanıt vererek "Ne diyeyim hayatım başı sağ olsun" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamaları kendisine pahalıya patlayan Berkiroğlu kısa sürede gündem olmuş ve yer aldığı film projesinden de çıkarılmıştı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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