Çamaşır kuruturken dikkat! Çamaşırları odada kurutmanın tehlikeleri

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Mantarlar ve sporlar

Alerjik reaksiyon

Çözümler nelerdir?

Evde çamaşır kuruturken dikkatli davranmak gerekiyor. Odada çamaşır kurutmak tehlike yaratabiliyor. Peki çamaşırlar en iyi nasıl kurutulur? İşte konuya ilişkin detaylar... Uzmanların açıklamaları kapsamında oda içerisinde yıkanmış çamaşır kurutmak tehlikelere yol açabilmektedir. Her bireyin evinde çamaşır kurutma makinesi bulunmamaktadır. Bu yüzden çamaşırları kuruturken kurutma rafına asmak gerekir. Lakin bu işlemi yaparken dikkat etmek gerekir.Yıkanmış çamaşırları kurutmak için evin içerisine asmanız tavsiye edilmemektedir. Yapılan araştırmalar kapsamında çamaşırlar odada kurutulduğu takdirde nem oranı %30 artmaktadır. Yüksek nem ise toksik mantar oluşma riskini artırmaktadır. Nemli ortamlar mantar büyümesine neden olurken alerjik reaksiyonlara yol açabilir.Nem dolayısıyla oluşan mantarları ve sporları kişiler çıplak gözle göremezler. Dolayısıyla kişilerde nedeni bilinmeyen birden bire şiddetli alerjik reaksiyonla karşı karşıya kalabilirler. Her birey mantarlara ve sporlara karşı tepki göstermezken astım hastaları olanlar da mantarlara ve sporlara duyarlı olabilir. Bunun yanı sıra cilt üzerinde olumsuz durumlara da yola açabilir.Evde oluşan küf ve sporlara karşı bireylerin farklı tepkileri olabilir. Bu reaksiyonlardan ilki burun akıntısı iken bu durum zararsız görülebilmektedir. Lakin uzun vadede tehlikeli bir hal alabilir. Aşağıda bahsettiğimiz belirtiler de bunlar arasındadır: - Burun akıntısı - acı öksürük - Hapşırma - kurdeşen - Baş ağrısı - Tükenmişlik - Bağ dokusu tahrişi - AstımÇamaşırları ev içerisinde kurutma durumuna karşı bu reaksiyonlarla karşılaşabilirken bunun önüne geçmek için ya çamaşır kurutma makineniz olmalı ya da çamaşır kurutma odanız olmalıdır. Örneğin, çamaşır askısını pencereleri açık ve aspiratörü açık bir banyoya yerleştirin.