SİYASET
10 Temmuz 2022 - 17:08

Çamaşır kuruturken dikkat! Çamaşırları odada kurutmanın tehlikeleri

Evde çamaşır kurutma işlemi tehlike oluşturuyor. Çamaşırlarınızı kuruturken oldukça dikkatli davranmak gerekiyor. Peki çamaşırları nerede ve nasıl kurutmalıyız? İşte konuya ilişkin detaylar...

SİYASET
10 Temmuz 2022 - 17:08
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Çamaşır kuruturken dikkat! Çamaşırları odada kurutmanın tehlikeleri


Evde çamaşır kuruturken dikkatli davranmak gerekiyor. Odada çamaşır kurutmak tehlike yaratabiliyor. Peki çamaşırlar en iyi nasıl kurutulur? İşte konuya ilişkin detaylar...

Uzmanların açıklamaları kapsamında oda içerisinde yıkanmış çamaşır kurutmak tehlikelere yol açabilmektedir. Her bireyin evinde çamaşır kurutma makinesi bulunmamaktadır. Bu yüzden çamaşırları kuruturken kurutma rafına asmak gerekir. Lakin bu işlemi yaparken dikkat etmek gerekir.

Nem



Yıkanmış çamaşırları kurutmak için evin içerisine asmanız tavsiye edilmemektedir. Yapılan araştırmalar kapsamında çamaşırlar odada kurutulduğu takdirde nem oranı %30 artmaktadır. Yüksek nem ise toksik mantar oluşma riskini artırmaktadır. Nemli ortamlar mantar büyümesine neden olurken alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

çamaşır kurutma

Mantarlar ve sporlar

Nem dolayısıyla oluşan mantarları ve sporları kişiler çıplak gözle göremezler. Dolayısıyla kişilerde nedeni bilinmeyen birden bire şiddetli alerjik reaksiyonla karşı karşıya kalabilirler. Her birey mantarlara ve sporlara karşı tepki göstermezken astım hastaları olanlar da mantarlara ve sporlara duyarlı olabilir. Bunun yanı sıra cilt üzerinde olumsuz durumlara da yola açabilir.

Alerjik reaksiyon

Evde oluşan küf ve sporlara karşı bireylerin farklı tepkileri olabilir. Bu reaksiyonlardan ilki burun akıntısı iken bu durum zararsız görülebilmektedir. Lakin uzun vadede tehlikeli bir hal alabilir. Aşağıda bahsettiğimiz belirtiler de bunlar arasındadır:

- Burun akıntısı

- acı öksürük

- Hapşırma

- kurdeşen

- Baş ağrısı

- Tükenmişlik

- Bağ dokusu tahrişi

- Astım

Çözümler nelerdir?

Çamaşırları ev içerisinde kurutma durumuna karşı bu reaksiyonlarla karşılaşabilirken bunun önüne geçmek için ya çamaşır kurutma makineniz olmalı ya da çamaşır kurutma odanız olmalıdır. Örneğin, çamaşır askısını pencereleri açık ve aspiratörü açık bir banyoya yerleştirin.

EDİTOR
Zeynep ORHAN
Zeynep ORHAN
İlginizi Çekebilir
Mustafa Kayalar kimdir, neden görevden alındı? Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar görevden alındı
Mustafa Kayalar kimdir, neden görevden alındı? Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar görevden alındı
Ekrem İmamoğlu, Vizyon 2050 Strateji Belgesi'ni hayalim var diyerek açıkladı!
Ekrem İmamoğlu, Vizyon 2050 Strateji Belgesi'ni hayalim var diyerek açıkladı!
Son Haberler
İzmir'de yüzde 60 zam kararı! Bundan sonra 80 TL'ye satılacak
İzmir'de yüzde 60 zam kararı! Bundan sonra 80 TL'ye satılacak
FAST ile para nasıl gönderilir? FAST gönderiminde işlem limiti var mı? FAST ile gönderilen para ne zaman hesaba geçer? FAST para gönderimi adımları
FAST ile para nasıl gönderilir? FAST gönderiminde işlem limiti var...
Edison Cavani ve Luis Suarez Fenerbahçe'de buluşuyor!
Edison Cavani ve Luis Suarez Fenerbahçe'de buluşuyor!
Milli hava-hava füzesi Gökdoğan, test aşamasını başarıyla geçti!
Milli hava-hava füzesi Gökdoğan, test aşamasını başarıyla geçti!
Fiyatı 200 liraya dayanan ayçiçek yağları için tarımdan rekolte müjdesi!
Fiyatı 200 liraya dayanan ayçiçek yağları için tarımdan rekolte...
Meteoroloji’den şiddetli yağış alarmı! Vali Yerlikaya uyardı
Meteoroloji’den şiddetli yağış alarmı! Vali Yerlikaya uyardı
Zam yağmuru devam ediyor! Ekmek fiyatlarına dev zam! Listeye o il de eklendi
Zam yağmuru devam ediyor! Ekmek fiyatlarına dev zam! Listeye o il de...
Kerimcan Durmaz’dan kötü haber! Kerimcan Durmaz konser dönüşü kaza yaptı
Kerimcan Durmaz’dan kötü haber! Kerimcan Durmaz konser dönüşü...
Emekliye resmen son dakika duyuruldu! Bayramdan sonra Bankalar açılınca hemen başvurun! Hesaplara para gelecek!
Emekliye resmen son dakika duyuruldu! Bayramdan sonra Bankalar açılınca...
Faziletlerle dolu İhlas Suresinin anlamı nedir? İhlas Suresi nasıl okunur? İhlas Suresi hakkında merak edilenler
Faziletlerle dolu İhlas Suresinin anlamı nedir? İhlas Suresi nasıl...